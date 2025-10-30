Dívka s ledem v srdci: úprk ze Slovenska. Bobistka má v rodině hokejového šampiona
Narodila se ve Švédsku, mluví slovensky, Patrícia Tajcnárová může být nicméně první českou bobistkou v historii zimních olympiád. Navázala by tak na slavnou tradici svého prastrýce Rudolfa Tajcnára, bronzového olympijského medailisty a hokejového mistra světa z roku 1972.
Narodila se do švédské zimy a s úsměvem popisuje, jak se v kočárku otužovala v teplotách hluboko pod nulou.
„Tam to tak normálně fungovalo. Tak se budovala imunita, pro ta děcka to bylo super,“ říká Tajcnárová. „Možná i to mě trochu přivedlo k ledovému sportu. Ale myslím, že hlavní jsou kořeny. Prastrýc Rudolf Tajcnár byl československý hokejista. Ten led máme asi trošku v srdci.“
Tajcnár byl silový obránce zlatého týmu ze šampionátu v Praze v roce 1972. Československo tehdy ukončilo 23 let dlouhé čekání na titul a ve druhé obraně mělo borce s tvrdou ránou z dálky a schopností přimět mantinely dunět. Na MS zazářil ve svém životním zápase se Švédy, v tom samém roce získal v Sapporu i olympijský bronz.
Švédsko bylo osudové i pro jeho praneteř Patrícii. V roce 2002 se tam narodila, ve třech letech však s maminkou přesídlila na její rodné Slovensko. V dětství hrávala fotbal, ale rozhodla se pro adrenalinové boby. I když zimu nemiluje.
„Jsem víc teplomilná. Aspoň v zimě dělám něco, co mě baví, že si zimu neodtrpím. Ráno si dám na sebe čtyři vrstvy a nějak to zvládneme,“ usmívá se Tajcnárová.
Koryto dostavěli, nemusí se řešit krizové varianty
Na Slovensku pro svůj sport neměla dobré podmínky, před rokem získala české občanství a začala reprezentovat novou zemi. A na začátku olympijské sezony má solidní šance se kvalifikovat na Hry v Cortině d´Ampezzo ve dvou disciplínách – monobobu a dvoubobu.
„Myslím, že je to tak padesát na padesát. V dvoubobu mám zkušenou brzdařku, s kterou budeme mít kvalitní starty. Získáme tam takovou desetinu, což je dost. Říká se, že desetina na startu jsou tři desítky dole. A to je velký rozdíl. Věřím, že se to v obou disciplínách podaří,“ říká Tajcnárová.
Novou brzdařskou je Isabela Indruchová, která zatím závodila za Rakousko, kde studovala. Pro nový tým se rozhodla poté, co elitní rakouská pilotka Katrin Beierlová dostala jako brzdařku naturalizovanou Jamajčanku Christanii Williamsovou, stříbrnou olympijskou medailistku ze štafety na 4x100 metrů z Her 2016 v Riu de Janeiro.
Právě za touto dvojicí skončila Tajcnárová spolu s brzdařskou Lucií Čuda Koudelovou, bývalou reprezentantkou na 100 metrů překážek, v září druhá na mistrovství světa v letních startech. To se konalo v areálu olympijské dráhy v Cortina d´Ampezzo, která se dostavovala na poslední chvíli.
„Dostali jsme příležitost si projít celou dráhu i okolí. Tehdy to ještě bylo dost staveniště, ale koryto je připravené, to je nejdůležitější. Věřím, že všechno okolo se dá do kupy. Italové tam jezdí, to je hlavní,“ líčí Tajcnárová.
Pochvaluje si, že pořadatelé zvládli dráhu postavit, a závodníci tak nemuseli řešit krizové varianty olympijských závodů v rakouském Igls nebo dokonce v americkém Salt Lake City.
„Nemělo by to s olympiádou nic společného, bylo by to smutné. Ale to je minulost, hlavní je, že dráha je, bude to v Cortině a moc se na to těším,“ usmívá se Tajcnárová.
Olympijské koryto si poprvé vyzkouší uprostřed listopadu.