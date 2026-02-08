Předplatné

Program krasobruslení na ZOH 2026: kdy startují Češi?

Natálie a Filip Taschlerovi předvedli životní jízdu a na MS skončili na 8. místě
Sourozenci Mrázkovi aktuálně trénují v České Lípě, jinak žijí v Itálii
Otakar Plzák
ZOH 2026
Krasobruslařský program na zimních olympijských hrách startuje už 6. února, na poslední disciplínu si fanoušci počkají do 19. února. V Miláně nebudou chybět ani Češi, v soutěži tanečních párů máme hned dvě želízka v ohni. Všechny podstatné informace o krasobruslení na ZOH 2026 najdete v tomto článku. Kompletní program ZOH 2026 naleznete ZDE >>>

KRASOBRUSLENÍ NA ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH 2026
KDY?6. - 19. února 2026
KDE?Milano Ice Skating Arena, Assago
ČESKÁ ÚČASTNatálie Taschlerová a Filip Taschler, Kateřina Mrázková a Daniel Mrázek

Program krasobruslení na ZOH 2026 v Milanu

ČasDisciplínaVýsledek
pátek 6. února
9:55Týmy - taneční páry (RT)

1. Chocková, Bates (USA) 91,06, 2. Fournierová Beaudryová, Cizeron (Fr.) 89,98, 3. Fearová, Gibson (Brit.) 86,85.

11:35Týmy - sportovní dvojice (KP)

1. Miuraová, Kihara (Jap.) 82,84, 2. Meťolkinová, Berulava (Gruz.) 77,54, 3. Contiová, Macii (It.) 76,65.

13:35Týmy - ženy (KP)

1. Sakamotová (Jap.) 78,88, 2. Liuová (USA) 74,90, 3. Gutmannová (It.) 71,62.

sobota 7. února
19:45Týmy - muži (KP)

1. Kagijama (Jap.) 108,67, 2. Malinin (USA) 98,00, 3. Gogolev (Kan.) 92,99.

22:05Týmy - taneční páry (VJ)

1. Chocková, Bates (USA) 133,23, 2. Guignardová, Fabbri (It.) 124,22, 3. Lajoieová, Lagha (Kan.) 120,90.

neděle 8. února
19:30Týmy - sportovní dvojice (VJ)

1. Miuraová, Kihara (Jap.) 155,55, 2. Metelkinová, Berulava (Gruz.) 139,70, 3. Contiová, Macii (It.) 136,61.

20:45Týmy - ženy (VJ)

1. Sakamotová (Jap.) 148,62, 2. Gubanovová (Gruz.) 140,17, 3. Glennová (USA) 138,62.

21:55Týmy - muži (VJ)

1. Malinin 200,03, 2. Sato (Jap.) 194,86, 3. Rizzo (It.) 179,62.

pondělí 9. února
19:20Taneční páry - rytmický tanec 
úterý 10. února
18:30Muži - krátký program 
středa 11. února
19:30Taneční páry - volná jízda 
čtvrtek 13. února
19:00Muži - volná jízda 
sobota 15. února
19:45Sportovní dvojice - krátký program 
neděle 16. února
20:00Sportovní dvojice - volná jízda 
pondělí 17. února
18:45Ženy - krátký program 
čtvrtek 19. února
19:00Ženy - volná jízda 

Kompletní program ZOH 2026 v Milaně a Cortinu >>>

Česká nominace krasobruslení na ZOH 2026

Na olympiádu se podívají hned dva české sourozenecké páry – Natálie Taschlerová s Filipem Taschlerem a Kateřina Mrázková s Danielem Mrázkem. Obě dvojice pomýšlí na umístění v elitní desítce.

České a československé medaile v krasobruslení na zimních olmypijských hrách

Dosavadní úspěchy v krasobruslení se vztahují pouze k éře Československa. První medaile přišla v roce 1960, kdy svou životní jízdu zajel Karol Divín. V roce 1968 získala teprve osmnáctiletá Hana Mašková senzační bronz. O čtyři roky později přišlo konečně zlato, o které se postaral legendární Ondrej Nepela.

V roce 1984 se do dějin zapsal Jozef Sabovčík. Jako první na světě předvedl čtverný skok, díky čemuž vybojoval bronzovou medaili na olympiádě v Sarajevu. Petr Barna pak v roce 1992 přidal další bronz a zůstává posledním, kdo z krasobruslení pod pěti kruhy přivezl cenný kov.

RočníkUmístěníDisciplína
19923. místo - Petr BarnaVJ mužů
19843. místo - Jozef SabovčíkVJ mužů
19721. místo - Ondrej NepelaVJ mužů
19683. místo - Hana MaškováVJ žen
19602. místo - Karol DivínVJ mužů

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

