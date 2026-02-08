Program krasobruslení na ZOH 2026: kdy startují Češi?
Krasobruslařský program na zimních olympijských hrách startuje už 6. února, na poslední disciplínu si fanoušci počkají do 19. února. V Miláně nebudou chybět ani Češi, v soutěži tanečních párů máme hned dvě želízka v ohni. Všechny podstatné informace o krasobruslení na ZOH 2026 najdete v tomto článku. Kompletní program ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
|KRASOBRUSLENÍ NA ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH 2026
|KDY?
|6. - 19. února 2026
|KDE?
|Milano Ice Skating Arena, Assago
|ČESKÁ ÚČAST
|Natálie Taschlerová a Filip Taschler, Kateřina Mrázková a Daniel Mrázek
Program krasobruslení na ZOH 2026 v Milanu
|Čas
|Disciplína
|Výsledek
|pátek 6. února
|9:55
|Týmy - taneční páry (RT)
1. Chocková, Bates (USA) 91,06, 2. Fournierová Beaudryová, Cizeron (Fr.) 89,98, 3. Fearová, Gibson (Brit.) 86,85.
|11:35
|Týmy - sportovní dvojice (KP)
1. Miuraová, Kihara (Jap.) 82,84, 2. Meťolkinová, Berulava (Gruz.) 77,54, 3. Contiová, Macii (It.) 76,65.
|13:35
|Týmy - ženy (KP)
1. Sakamotová (Jap.) 78,88, 2. Liuová (USA) 74,90, 3. Gutmannová (It.) 71,62.
|sobota 7. února
|19:45
|Týmy - muži (KP)
1. Kagijama (Jap.) 108,67, 2. Malinin (USA) 98,00, 3. Gogolev (Kan.) 92,99.
|22:05
|Týmy - taneční páry (VJ)
1. Chocková, Bates (USA) 133,23, 2. Guignardová, Fabbri (It.) 124,22, 3. Lajoieová, Lagha (Kan.) 120,90.
|neděle 8. února
|19:30
|Týmy - sportovní dvojice (VJ)
1. Miuraová, Kihara (Jap.) 155,55, 2. Metelkinová, Berulava (Gruz.) 139,70, 3. Contiová, Macii (It.) 136,61.
|20:45
|Týmy - ženy (VJ)
1. Sakamotová (Jap.) 148,62, 2. Gubanovová (Gruz.) 140,17, 3. Glennová (USA) 138,62.
|21:55
|Týmy - muži (VJ)
1. Malinin 200,03, 2. Sato (Jap.) 194,86, 3. Rizzo (It.) 179,62.
|pondělí 9. února
|19:20
|Taneční páry - rytmický tanec
|úterý 10. února
|18:30
|Muži - krátký program
|středa 11. února
|19:30
|Taneční páry - volná jízda
|čtvrtek 13. února
|19:00
|Muži - volná jízda
|sobota 15. února
|19:45
|Sportovní dvojice - krátký program
|neděle 16. února
|20:00
|Sportovní dvojice - volná jízda
|pondělí 17. února
|18:45
|Ženy - krátký program
|čtvrtek 19. února
|19:00
|Ženy - volná jízda
Kompletní program ZOH 2026 v Milaně a Cortinu >>>
Česká nominace krasobruslení na ZOH 2026
Na olympiádu se podívají hned dva české sourozenecké páry – Natálie Taschlerová s Filipem Taschlerem a Kateřina Mrázková s Danielem Mrázkem. Obě dvojice pomýšlí na umístění v elitní desítce.
České a československé medaile v krasobruslení na zimních olmypijských hrách
Dosavadní úspěchy v krasobruslení se vztahují pouze k éře Československa. První medaile přišla v roce 1960, kdy svou životní jízdu zajel Karol Divín. V roce 1968 získala teprve osmnáctiletá Hana Mašková senzační bronz. O čtyři roky později přišlo konečně zlato, o které se postaral legendární Ondrej Nepela.
V roce 1984 se do dějin zapsal Jozef Sabovčík. Jako první na světě předvedl čtverný skok, díky čemuž vybojoval bronzovou medaili na olympiádě v Sarajevu. Petr Barna pak v roce 1992 přidal další bronz a zůstává posledním, kdo z krasobruslení pod pěti kruhy přivezl cenný kov.
|Ročník
|Umístění
|Disciplína
|1992
|3. místo - Petr Barna
|VJ mužů
|1984
|3. místo - Jozef Sabovčík
|VJ mužů
|1972
|1. místo - Ondrej Nepela
|VJ mužů
|1968
|3. místo - Hana Mašková
|VJ žen
|1960
|2. místo - Karol Divín
|VJ mužů