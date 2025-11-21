Hvězdný jezdec Maher: Můj kůň má rád Prahu! Chválil Opatrného. Kellnerová ocenila diváky
Večer byl pro Bena Mahera temný, když pádem na překážce s českou vlajkou rozhodl semifinálové drama Super Cupu. Odpoledne si však hvězdný britský jezdec užil triumf. Během Prague Playoffs s jedenáctiletým hnědákem Enjeu de Grisien vyhrál páteční pětihvězdový doprovodný závod.
Až do osudného karambolu, který pomohl Prague Lions do finále, měl Ben Maher na Prahu spoustu krásných vzpomínek. Před šesti lety při Prague Playoffs vyhrál Super Grand Prix, prestižní finále nejlepších jezdců. Triumfoval tehdy se slavným koněm Explosion W, který krátce po závodě skoupily americké miliardářky Charlotte Rossetterová a Pamela Wrightová. Stejné majitelky stojí i za koněm, s nímž úspěšně začal letošní pražský víkend.
S Enjeu de Grisien byl Maher vysoko ve čtvrteční i páteční pětihvězdové soutěži, nejdůležitějších individuálních závodů úvodních dní. „Má rád Prahu, je to skvělý kůň. Je velmi rychlý do zatáček, aréna v Praze mu sedí,“ usmíval se v rozhovoru pro EquiTV.
Maher o 19 setin porazil Němku Jörne Spreheovou na koni Toys. Za sebou už měl čtvrteční druhé místo za Alešem Opatrným na koni Kapsones W. Čech, který kvůli nedostatku kvalitních koní nemá tolik příležitostí startovat na elitních závodech, napálil tempo, že mu nestačil ani Maher. „Byl jsem rád, že jsem tady všechny nezklamal,“ usmíval se Maher. „Snažil jsem se, Aleš byl včera hodně rychlý. Nepočítal jsem s tím, že budu rychlejší. Zajel skvělou jízdu. Jel jsem na druhé místo“
Kellnerová: Kristalline skákala úžasně
Maher je v jezdeckém světě superhvězda. S Explosion W vyhrál olympijské hry v Tokiu, v aktuálním žebříčku mezinárodní federace FEI je třetí. Přesto se nedostal do letošní Super Grand Prix, kam mají nárok jen vítězové jednoho ze závodů dlouhodobé části sezony nebo pár lucky loserů.
O to víc se chtěl soustředit na nedělní finále týmového Super Cupu, kde jeho Shanghai Swans patřily po třetím místě v základní části seriálu Global Champions League k hlavním favoritům. Vloni při finále v Rijádu byli druzí. „Nějaké koně jsem pro tým pošetřil. Máme velmi dobrou sestavu dobrých jezdců, jsme pozitivní. Ale tady v Praze se může všechno změnit,“ líčil Maher. Přesně to vystihl, když ve večerním semifinále Super Cupu sletěl z koně Dallas Vegas Batilly.
Z českých jezdců byla v páteční pětihvězdové soutěži na překážkách vysokých 150 centimetrů nejvýš Anna Kellnerová. Podobně jako ve čtvrtek předvedla s klisnou Kristaliine des Bergeries čisté kolo, jen pomalejší čas ji odsunul na třinácté místo. „Mám hroznou radost, Kristalline skákala úžasně. Je to její teprve druhá sto padesátka. Myslím, že co v ní celý rok bylo skrytého, to se ukazuje,“ radovala se Kellnerová.