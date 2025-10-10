Z šampionů Velké zbyl na startu jediný: Sexy Lord jako odjištěný granát s „ADHD“
Sny o velkém souboji tří nedávných šampionů Velké pardubické se před nedělním dostihem rozplynuly v dlouhé dostihové sezoně, která dva z králů slavné steeplechase nepustila na start. Sexy Lord byl loni jedním z hrdinů unikátního mrtvého doběhu, za který mohla nefunkční cílová kamera. Trenérka Martina Růžičková před dostihem jen složitě kočíruje jeho nepolapitelnou energii. „Velice těžce to nese, řádí i pod sedlem,“ usmívá se.
Měla to být velká zkouška na slavnostní představení, které se chystalo na druhou říjnovou neděli. Květnová úvodní kvalifikace Velké pardubické nabídla na startovní listině hned tři vítěze z posledních dvou let. Fanoušci užasle sledovali střet předloňského triumfátora Sacamira, který se vracel po roční zdravotní pauze, se Sexy Lordem a Godfreyem, jejichž fantastický souboj v posledních metrech loňského ročníku skončil historickým patem.
Šlo o specifickou situaci, všichni tři koně ve svém posledním startu před dostihem vyhráli ve Velké. V cíli to byl Sexy Lord, který si jako jediný udržel vítěznou sérii. Žokej Jaroslav Myška ho posunul do cíle mocným finišem před výbornou klisnu Ztracenku. Godfrey se Sacamirem začali sezonu pátým a šestým místem. A brzy se ukázalo, jak cenný moment to byl.
Godfrey už v sezoně nevyběhl. Sacamiro byl ještě ve dnech před losováním startovních čísel sázkovým favoritem Velké. I on byl ale kvůli zranění škrtnut. „Je to o štěstí. Může se stát cokoli. Kůň si může utrhnout podkovu, zavalit se v boxu. My trenéři nemůžeme podat žádná antibiotika,“ říká trenérka Martina Růžičková.
Pro nedělní steeplechase zůstala se svým šampionem na startovní listině sama. A modlí se, aby se za těch pár dní nestalo nic ani koni, ani žokeji Myškovi.
„Ten má zákaz vycházení, nesmí kovat,“ říká se smíchem.
Růžičková má se smolnými historkami ve Velké bohaté zkušenosti. Ještě jako jezdkyně se víc než dvě desetiletí pokoušela dostat se do cíle. V roce 1998 na Popkovickém skoku přišla o svého životního koně Damiona, kterého vychovala od hříběte. Sama o sobě se smutným humorem mluvila jako o Růže Pecháček.
V roce 2014 však na Rubínovi zvládla celý kurz Velké a ve svých padesáti letech před cílem zatnula pravou ruku a šťastně se rozesmála.
„Teď už můžu v klidu umřít,“ prohlásila.
V sedle sice skončila, její trenérská kariéra ale pokračovala a přinesla jí ještě významnější úspěchy. V roce 2016 její Charme Look vyhrál Velkou pardubickou a začal období vítězných trenérek. V roce 2021 vyhrál Talent od Hany Kabelkové, v roce 2023 Sacamiro připravovaný Evou Petříkovou. A vloni slavila Růžičková svůj druhý triumf, ač společně po mrtvém doběhu s Godfreyem od Dalibora Töröka.
Rudlovi do nebíčka
Vítězství ji tehdy pohladilo po velmi náročném osobním roce, v němž řešila spory s potomky svého manžela Rudolfa Jelínka, který nakonec v létě zemřel.
„Já jsem nikdy nezažila takovou lidskou zlobu, zášť. Co jsem prožívala, to si nedovede nikdo představit. V noci jsem nespala, brala jsem prášky. Já jsem ani neměla sílu brečet. Teďka jsme jim to oplatili. A Rudlovi do nebíčka děkuju moc za to, že nás takhle pohlídal,“ líčila krátce po Sexy Lordově dramatické vítězné remíze.
Sacamiro i Godfrey jsou zranění. Mr Spex, vítěz z roku 2022, po nevydařené sezoně zamířil do důchodu, kde už jsou předchozí šampioni Talent, Hegnus či Theophilos. Na startovní listině pro nedělní Velkou pardubickou je Sexy Lord jediným koněm, který má za sebou vítězství. Růžičková ho po květnovém triumfu proti dalším dvěma šampionům poslala ještě do srpnové třetí kvalifikace, kde prohrál proti Chelmsfordovi. Kanon od Josefa Váni tenkrát při návratu po roční zdravotní pauze přesvědčivě zvítězil.
„Honza Kratochvíl je zkušený žokej, nechtěl ho hnát. On chtěl vyhrát jenom na jistotu, kdyby do něj strčil, třeba by vyhrál o víc,“ hodnotí Růžičková. „Chelmsford je kůň z říše snů, ale Lord měl při první kvalifikaci o jedenáct vteřin lepší čas, než když ho Chelmsford porazil. Byl to spíš dostih na dobré skákání. Myslím, že Sexy Lord je na tom líp než loni. Je to strašně otevřené. Ať vyhraje nejlepší.“
Sexy Lorda si doma ve stáji piplala od ročka. Zjistila, že má v rukách nadaného skokana. Ryzák už v roce 2023 vyhrál Cenu Labe, kde se často odhalují schopností pozdějších vítězů Velké pardubické. Jeho talent ale musela vytříbit v bojích s jeho divokou povahou.
„První dva roky obsedání nás strašně trápil. Dodneška je to takový autista. Bojovná povaha tam je, což je pro mě jako pro pracovního jezdce minus. Sedíte normálně na odjištěném granátu,“ usmívá se Růžičková. „Ale v dostihu je to plus, o tom to je. Je neskutečný bojovník, nechce nic prohrát, nechce je pustit před sebe.“
Po letní kvalifikaci svou naději stáhla z výběhu a snaží se udržet pod pokličkou neklidnou energii koňského šampiona.
„Velice těžce to nese, řádí i pod sedlem. My se všichni těšíme, aby už bylo třináctého a mohl jít do výběhu,“ usmívá se Růžičková.
Vítězný kentaur
Stejně jako vloni spoléhá na osvědčené partnerství koně s žokejem Jaroslavem Myškou, který už víc než dvě desetiletí baví dostihové publikum svou značkovou taktikou jezdit za všech okolností z čela.
„To není jezdec a kůň, to je jedna bytost. Je to takový kentaur. Jsou spojení. Lord není úplně jednoduchý kůň, je hodně svůj. A Jarda je taky svůj. Oni jsou na tom s Jardou stejně, takoví ADHD, takže si rozumí,“ směje se Růžičková.
V neděli odpoledne bude tentokrát téměř jistě místo jenom pro jednoho vítězného koně. Jockey Club pořídil novou cílovou kameru. Loňská trampota, kterou způsobila chyba obsluhy, by se neměla opakovat.
„Ujistili mě, že všechno je v pořádku, že vše by mělo být zajištěno. Ty kamery by tam měly být dvě. Děláme všechno pro to, aby bylo vše funkční,“ uvedl na tiskovce v Pardubicích Jaroslav Müller, výkonný ředitel pořádajícího Dostihového spolku.
KURZY VELKÉ PARDUBICKÉ
Č.
Kůň
Kurz
1
Klarc Kent
20:1
2
Cavalry Master
85:1 🔻
3
Chelmsford
4:1
4
Cuwall
27:1
5
Stumptown
3,77:1
6
Ztracenka
15:1
7
Gentleman de Reve
30:1
8
Dumon Roclay
70:1
9
High InThe Sky
15:1
10
Zarate
27:1
11
Čáryjape
125:1
12
Dulcar De Sivola
12:1
13
Araucarias
27:1
14
Sexy Lord
4,25:1
15
Stormmy
85:1