Váňova naděje Chelmsford: Porazil dva vítěze Velké. Připravili jsme ho, má dostih v nohách
Už je to čtyřicet let, co Josef Váňa poprvé startoval ve Velké pardubické. V roce 1985 před neuvěřitelnou návštěvou 55 000 diváků s Paramonem upadli na Hadím příkopu. Váňa ale nasedl a ještě skončil druhý. V neděli bude na místě znovu, jako trenér šancovního Chelmsforda.
Je to už čtyřicet let, co na to říkáte?
(směje se) „A jejda! Na Paramona si samozřejmě vzpomenu. To jsem tenkrát začal mít životní štěstí, že jsem do toho na těch koních, na kterých jsem jezdil Velkou pardubickou, měl co mluvit. Paramon vydržel v tréninku, co by v dnešní době nikdo nevydržel. Byl to kůň jen tak tak, že mohl běhat dostihy, protože jeho procento plnokrevné krve bylo padesát dva a půl, což bylo na hranici možností dostihového koně.“
Tentokrát máte na startu špičkového Chelmsforda, co očekáváte?
„Nikdy ještě Velkou pardubickou nešel, můžeme doufat, že nám to neudělá problém. Kdyby měl nohy, tak ho tady tři čtyři roky nikdo neporazil. Teď je sice v pořádku, ale jeho zdravotní stav bohužel není na běhání hodně dostihů.“
Můžete přiblížit, co stála za jeho roční dostihovou pazou mezi loňskou a letošní třetí kvalifikací?
„Loni, když vyhrál kvalifikaci, tak si někde v průběhu cesty zapíchl do levé holenní kosti klacek. Měl i zraněnou kost. Jak ho to bolelo, tak cválal po té druhé noze a tam mu praskla šlacha. Ale docela fest. Naštěstí díky operacím, díky doktoru Víťovi Zatloukalovi v Karlových Varech, se vrátil. Přípravný dostih to vydrželo. Doufáme, že to vydrží i Velkou pardubickou.“
Byl v plánu návrat právě při srpnové kvalifikaci?
„Ano, ani by nezáleželo na počasí. I když jsme měli štěstí, půda byla perfektně připravená. Ale věřím, že by neměl problém ani na pevnějším podkladu. Porazil dva vítěze Velké pardubické. Po roku pauzy se nám ho podařilo připravit, že vyhrál kvalifikaci na Velkou pardubickou, což je pro nás dobře, protože má dostih v nohách.“
Zvládne dalších 1100 metrů, o které je Velká pardubická delší?
„Nejezdí ho v práci žádní lehcí jezdci, tak doufám, že to zvládne. Většinou ho jezdím já nebo jeho sympatizantka, která už od osmi let k nám chodí pomáhat o víkendech do stáje. Je to její miláček, pokud přijde, tak ho jezdí ona.“
Zkušený žokej Jan Kratochvíl v sedle šance zvyšuje, že?
„Krom Bartoše na něm nikdo jiný neseděl. Já říkám celý život, na dobrém koni může vyhrát kdejaký blbec. Ale pravda je ta, že Honza si s ním rozumí. Tím líp!“
Double Dostihového klubu
Theophilos, který v roce 2019 vyhrál Velkou pardubickou, je už na odpočinku. Během slavnostního víkendu v Pardubicích však poběží dva jeho nástupci, které si Dostihový klub iSport.cz pronajímá od trenéra Josefa Váni. Oba se představí v sobotním programu.
Ve čtvrtém dnešním dostihu zažije v zelenobílých klubových barvách premiéru devítiletý hnědák Dschingis First. Šestý kůň Německého derby 2019 poběží v dostihu přes proutěné překážky na 3200 metrů, Ceně Radiožurnálu – Memoriáli Josefa Jančara - dostihu amatérů FEGENTRI. V sedle bude britský amatérský jezdec Charlie Marshall.
„Je to kvalitní kůň. Jeho brácha Dschingis Secret připouští ve Francii a dělá dobře dlouhé překážkové koně,“ přibližuje Váňa.
V hlavním šestém dostihu dne, Křišťálovém poháru města Pardubic za podpory závodiště Wroclaw na 3400 metrů poběží současná klubová hvězda Ange Pitou, který má za sebou tři vítězství na prestižním mítinku v Cagnes-sur-Mer. V sedle bude žokej Jan Kratochvíl.
Zájemci o členství pro novou sezonu se mohou hlásit na www.dkfans.cz.