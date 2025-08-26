Naděje zhasla, postup se nekoná. Češky na MS končí ve skupině, nestačily na USA
České volejbalistky na mistrovství světa ze skupiny D nepostoupily. Favorizovaným Američankám podlehly 0:3 po setech 24:26, 20:25 a 15:25 a skončily čtvrté. Získaly jen dva body za výhru se Slovinskem, které překvapivě doprovodilo tým USA do osmifinále. O české body se dnes staraly hlavně smečařky. Kapitánka Michaela Mlejnková zaznamenala 14 bodů, Helena Grozer jen o bod méně.
Američanky nastoupily v jiné sestavě než v červnovém zápase Ligy národů, který Češky překvapivě vyhrály 3:2. I když měl tým USA na šampionátu v Thajsku jisté vítězství ve skupině, trenér Erik Sullivan dnes opory nešetřil. Zhruba set a půl podávaly české volejbalistky nejlepší výkon na turnaji, ale pak získaly Američanky převahu zejména v útoku a ve třetí sadě dominovaly. Češkám dnes chyběly body univerzálky Moniky Brancuské a blokařky Magdalény Jehlářové, které se neprosazovaly.