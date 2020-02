PŘÍMO Z ITÁLIE | Mistrovství světa se sem vrátilo po třinácti letech a Češi se zatím nezlobí. Hned na úvod biatlonového šampionátu se jim podařilo v areálu v Anterselvě získat senzační bronz ve smíšené štafetě a to jen rok poté, co tu Markéta Davidová brala pro změnu zlato ze sprintu a stříbro ze závodu s hromadným startem. Všechny české úsěchy jsou zaznamenány na místě na speciální stěně. Podívejte se, jak to v areálu 1650 metrů nad mořem vypadá.