MS v biatlonu 2020 | Krupčík povolán last minute, nahradí Václavíka | iSport.cz

PŘÍMO Z ITÁLIE | V neděli dopoledne zajel závod IBU Cupu v Martellu, kde skončil šestnáctý. A už se pomalu chystal domů, aby se připravoval na blížící se ME. Jenže pak se ozval telefon… a vše se změnilo. „Je to samozřejmě hodně nečekané. Už jsem moc nepočítal, že bych se tu mohl objevit. Ale bylo mi řečeno, že jsem tu třeba, tak jsem tady,“ řekl Tomáš Krupčík, který na MS nahradil Adama Václavíka.

Zní to tak, že jste měl hodně rušný den.

„Ano. V nějaké dvě hodiny odpoledne volal nejprve Bleky (Zdeněk Vítek) s Alešovi Ligaunovi a pak i přímo mě, že bych se sem měl dostavit. Tak jsem v rychlosti zabalil všechny věci a Aleš mě pak sem odvezl.“

Byl jste nicméně zklamaný, když jste v té původní nominaci nebyl?

„Trochu asi jo, ale nebylo to zase žádné velké zklamání. Vzhledem k tomu, jak se ta sezona vyvíjela, jsem to tak trochu očekával.“

Nicméně teď se zdá, že jde vaše fyzička zase nahoru.

„To jo. Už se na těch lyžích začínám cítit dobře a směrem k ME by to mohlo být dobré.“

Nadmořské výšky v Anterselvě se neobáváte?

„Já s tímhle nemám problém. Navíc v Martellu je závodiště ještě o sto metrů výš než tady a tam jsme teď strávili 12 dní. S tím mít problém nebudu.“

A už víte, jaké s vámi mají trenéři plány?

„Plány jsou takové, že se tu budu připravovat jako náhradník do sobotní štafety. Kdyby z týmu někdo vypadl. Plus to beru jako vysokohorskou přípravu na mistrovství Evropy.“

Takže středeční vytrvalostní závod nebude?

„Ne, řekl bych, že na sto procent ne. Tedy co zatím vím. Dalo by se to asi zvládnout, ale kvůli tomu tady nejsem.“