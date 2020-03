Michal Šlesingr a konec kariéry: Bouškovo smutné tiché sbohem | iSport.cz

Měla to být památná tečka jeho velkého biatlonového příběhu. Hlučná. Emotivní. Zasloužená. Jenže obavy z šířícího se koronaviru a rozhodnutí Bezpečnostní rady státu uskutečnit Světový pohár v Novém Městě na Moravě bez diváků v hledišti, změní rozlučku Michala Šlesingra s kariérou v tiché sbohem. „Nebude to pravé Nové Město,“ litoval. Jakými výsledky po 19 sezonách v SP vše uzavře?

Když ještě před dvěma týdny během mistrovství světa v italské Anterselvě bilancoval kariéru, řekl: „Mohlo to být v některých fázích ještě lepší, ale nemá cenu se vracet, co by kdyby.“ O konci kariéry přemýšlel Michal Šlesingr už vloni. Věděl, že mladí dravci jsou jinde. Že jeho tělo v 37 letech nezvládne takovou porci jako dřív. A že už tak je nejstarším závodníkem v poli.

Jenže – chtěl se loučit lepšími výsledky. A hlavně doma. Před svými fanoušky. V Novém Městě na Moravě. Teď sice došlo na ten moment, pro něj to bude přesto stínem a tichem zahalená rozlučka. „Kvůli němu mě to mrzí ještě víc. Za to, co pro český biatlon odvedl, by si zasloužil rozlučku před fanoušky. Jasně, může se rozloučit i za rok, ale v civilu je to něco jiného,“ litoval Šlesingra alias Bouška jeho parťák Michal Krčmář, když se v pondělí dozvěděl o rozhodnutí Bezpečnostní rady státu uspořádat domácí podnik kvůli riziku šířícího se koronaviru před prázdnými tribunami.

Šlesingrovi jako by poslední dobou nebylo souzeno zdejší bouřlivou atmosféru nasát. Když tu měl závodit naposledy v prosinci 2018, musel start vzdát kvůli zdravotním potížím s ploténkou. A teď pro změnu zásah vyšší moci, který vedl ke speciálním opatřením.

„Je mi smutno z rozhodnutí Bezpečnostní rady a přiznám se, dost dobře mu nerozumím. Chápu, že zdraví je na prvním místě a nijak to nerozporuji, byť v souvislosti s touhle „koronachřipkou“ mě opravdu žádná panika nepohlcuje,“ napsal Šlesingr na Facebooku. „Na druhou stranu mi není úplně jasné, proč je nutné zakázat diváky v Novém Městě na Moravě, přičemž ze zahraničí jich mělo dorazit kolem čtyř tisíc a počítalo se s 25-30 tisíci návštěvníky denně. A přitom necháme v provozu letiště, nákupní centra, pražskou MHD a další,“ posteskl si.

„Jen letiště Václava Havla denně odbaví desítky tisíc (tuším 50 – 60) cestujících, kteří se setkají s palubním personálem, zaměstnanci letiště a jeho zázemí, a ti všichni jdou po směně domů. Prostě si nemyslím, že biatlon je větší riziko než takové letiště, tak mě překvapilo, že zatímco biatlonu naše vláda zakázala diváky, na letišti nezakázala cestující. Vždyť by přece společnosti mohly bez problémů létat bez nich,“ zlobil se.

19 sezon, tři medaile z MS a 16 stupňů vítězů

Na realitě se ale nic nemění. Stejně jako ve úterý Šlesingr v naprostém tichu Vysočina Arény odtrénoval, tak zde bude od pátku i závodit.

Nejprve ve sprintu, pak s velkou pravděpodobností i v sobotní štafetě mužů... Má šanci i na účast v nedělním závodě s hromadným startem? To by musel dramaticky uspět už ve sprintu, neboť mu v aktuálním pořadí SP patří až 78. místo.

S tím, že do závěrečných dílů SP v Kontiolahti a Oslu se již nechystá, nachyluje se po 19 sezonách, třech medailích z MS a šestnácti stupních vítězů v SP jeho definitivní rozlučka se světovou špičkou. Pouze v komorní atmosféře místo jedné z nejlepších.

VIDEOGRAFIKA: Který český biatlonista vybojoval nejvíc bodů v SP? Koukalová to nebyla

„To rozhodnutí mi připadá jako populistické gesto, jak vládě na lidech záleží, což mě vlastně u populistické vlády překvapit nemůže. Bez vás, fanoušků, to nebude pravé Nové Město na Moravě a vlastně ani nevím, jestli se mi tam vůbec chce,“ dodal Šlesingr naštvaně, přesto v jeho případě nemusí být všem rozlučkám konec.

Další možnost může dostat stejně jako dřív Jaroslav Soukup nebo Veronika Zvařičová na tradiční biatlonové posezonní exhibici v Jablonci nad Nisou. Byť ne před třiceti tisíci fanoušků.