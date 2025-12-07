Charvátová zajela životní stíhačku, Hornig nestartoval. Slaví Hauserová a Fillon Maillet
Tohle byl ze střeleckého pohledu mimořádně úspěšný stíhací závod pro Lucii Charvátovou. V Österdundu minula jen dva terče, což jí zajistilo v kombinaci s rychlým během posun na šesté místo, tedy rozšířené pódium. Na trať přitom vyjížděla ze čtrnácté příčky ze sprintu. Zbylé Češky Tereza Voborníková s Markétou Davidovou si pohoršily. Výhru slaví Lisa Theresa Hauserová, jež v napínavém posledním kole předčila vítězku sprintu Suvi Minkkinenovou. Ani v závodu mužů Johan-Olav Botn neobhájil výhru ze sprintu, porazil jej Quentin Fillon Maillet. Všichni čeští reprezentanti skončili mimo TOP 30, nejvýše postavený Vítězslav Hornig kvůli nemoci nestartoval. Program SP v biatlonu ZDE>>>
Olympijská sezona odstartovala pro Lucii Charvátovou výborně. Hned první závod ve Světovém poháru, kterým byla ženská štafeta, dokázala odstřílet výrazně nad svůj standard, když nemusela na trestné kolo. I díky tomu slavily české ženy po sedmi letech pódiové umístění (třetí příčka).
Ve smíšené štafetě jednotlivců už to bylo střelecky horší, také ve vytrvalostním závodu připsala hned osm trestných minut kvůli nevydařené střelbě. Ale závěr úvodní zastávky Světového poháru v Östersundu vyšperkovala opět na své poměry nadstandardní střelbou. Ve sprintu absolvovala jen jedno trestné kolo po střelbě vestoje a získala tak dobrou výchozí pozici pro nedělní stíhačku, v níž vyjížděla ze čtrnáctého místa se ztrátou 40 sekund na pódium.
Jako první přijela ve stíhačce na střelnici vítězka sprintu Suvi Minkkinenová a první střelbu zvládla bezchybně, i když jí pomohl jeden kalibr.
Bez chyby se povedla první položka také Lucii Charvátové a Tereze Voborníkové, zato Markéta Davidová musela na jedno trestné kolo kvůli netrefené poslední ráně. Charvátová poskočila na deváté místo, Voborníková si také polepšila z 23. na 20. příčku, Davidové patřilo 28. místo.
Druhou střelbu vleže zvládla Finka ve žlutém dresu opět čistě. Stejně tak i Charvátová, která byla navíc i rychlá a ze střelnice odjížděla pátá. Jednu chybu spáchala Voborníková, na dvě trestná kola musela Davidová, které se tento závod střelecky nepovedl, když další trestná kola přidala i na obou položkách vestoje.
„Markéta si asi udělala špatnou polohu vleže. Ve stojkách to pak vytahovala nahoru, to si musíme rozebrat spolu, co tam bylo,“ hodnotil po závodě kouč českých žen Lukáš Dostál.
Charvátová: Už jsem to viděla černě
Charvátová při první střelbě vestoje minula první ránu, ale zbylé terče zbělaly, což pro ni znamenalo jedno trestné kolo. Ovšem chybovaly i další, takže zpět na trať se vydávala jako šestá. Když došlo na finálovou střelbu, Finka Minkkinenová úplně poslední terč závodu netrefila a musela absolvovat 150 metrů navíc.
Nejlepší Češka tohoto závodu Charvátová i na této položce hned první ránu minula a jela na druhé trestné kolo v závodu. „Vždycky jsem netrefila první ránu, ale jsem ráda, že jsem se nenechala rozhodit sama sebou, že jsem v rytmu dál střílela položku relativně v klidu. Měla jsem radost, že jsem se na trestném kole nezdržovala,“ líčila pak Charvátová v rozhovoru pro ČT sport.
Druhé trestné kolo ji posunulo o příčku níž, tedy na sedmé místo. Nicméně Švédka Ella Halvarssonová před ní byla jen čtyři sekundy. Na posledním mezičase se jí Češka přiblížila na pouhou sekundu a do cíle nakonec dojela na vytouženém šestém místě, tedy na rozšířeném pódiu, což jí zaručilo květinový ceremoniál.
„Myslela jsem, že to nedám, poslední dva kopce mi ujížděla a už jsem to viděla černě, spíš jsem se ohlížela dozadu. Ale do posledního kopce jsem se nechala i ze sjezdu vyvézt a asi jí docházely síly. Tam jsem ukázala sprinterské vlohy, které ve mně vždycky byly, a zvládla jsem to,“ těšilo Charvátovou.
Také Hauserová, která se díky bezchybné střelbě posunula na druhou příčku, na trati bojovala, aby předjela Minkkinenovou, a stále se jí přibližovala. Na posledním mezičase se jí podařilo soupeřku předjet a stíhací závod vyhrát. Finka ale i tak udržela žluté číslo vedoucí závodnice Světového poháru, se kterým nastoupí do sprintu i na další zastávce seriálu v Hochfilzenu.
Rakouské středisko patří k oblíbeným i u Charvátové, která může mít po tomto výkonu a svém třetím nejlepším umístění v rámci SP větší sebevědomí.
„Bojím se toho, abych nebyla až moc sebevědomá. První vyhrání z kapsy vyhání. Takže slibuju, že nebudu přehnaně sebevědomá. Ale přeci jen si asi trochu víc věřím a cítím se líp,“ řekla Charvátová.
Druhé místo v ženské stíhačce si tedy připsala Minkkinenová, třetí dojela Anna Magnussonová. Voborníková byla 33., Davidová hned příčku za ní.
Muži mimo TOP 30
Do závodu mužů nastupoval z první pozice a se žlutým startovním číslem Nor Johan-Olav Botn. Naopak se ho nezúčastnil nejlepší český muž ze sprintu Vítězslav Hornig, kterého trenéři kvůli lehčímu nachlazení raději šetřili.
Souboj o první místo nabídl pěknou podívanou. Po každé střelbě se pořadí přelévalo, protože vždy někdo z aktuálních lídrů závodu chyboval. Po té první tak vedl Johan-Olav Botn, po druhé Sturla Holm Laegreid, první položka vestoje posunula dopředu znovu Botna, po poslední střelbě se ujal vedení Quentin Fillon Maillet. Francouz si nakonec s přehledem také dojel pro vítězství, které je jeho už 33. výhrou v SP. Druhý skončil domácí Sebastian Samuelsson, třetí byl Botn, jenž také udržel žlutý dres.
Nejlepším českým závodníkem v cíli byl Michal Krčmář na 32. místě, který musel absolvovat celkem tři trestná kola. Mikuláš Karlík s pěti střeleckými chybami bral 34. příčku a Jakub Štvrtecký udělal posun o třináct míst, když dojel 37.
Výsledky stíhacích závodů SP v biatlonu v Östersundu
Muži (12,5 km): 1. Fillon Maillet (Fr.) 30:14,5 (2), 2. Samuelsson (Švéd.) -6,7 (2), 3. Botn (Nor.) -10,3 (2), 4. Giacomel (It.) -15,2 (2), 5. Perrot (Fr.) -16,2 (2), 6. Wright (USA) -25,0 (0), ...32. Krčmář -2:58,9 (3), 34. Karlík -3:10,4 (5), 37. Štvrtecký (všichni ČR) -3:26,4 (3)
Průběžné pořadí (po 3 z 21 závodů): 1. Botn 245, 2. Samuelsson 190, 3. Fillon Maillet 181, 4. Uldal 180, 5. Laegreid (oba Nor.) 142, 6. Giacomel 133, ...25. Hornig (ČR) 41, 37. Krčmář 26, 40. Karlík 21, 53. Štvrtecký 4.
Ženy (10 km): 1. Hauserová (Rak.) 30:14,2 (0), 2. Minkkinenová (Fin.) -2,5 (1), 3. Magnussonová (Švéd.) -31,8 (1), 4. Benedová (Fr.) -38,7 (0), 5. Kirkeeideová (Nor.) -1:00,0 (1), 6. Charvátová -1:07,4 (2), ...33. Voborníková -2:38,0 (2), 34. Davidová (všechny ČR) -2:39,9 (5).
Průběžné pořadí SP (po 3 z 21 závodů): 1. Minkkinenová 191, 2. Magnussonová 174, 3. Benedová 148, 4. Hauserová 145, 5. Wiererová (It.) 136, 6. Kirkeeideová 120, ...15. Charvátová 72, 26. Voborníková 43, 34. Davidová 27