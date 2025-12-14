Češi jeli ve štafetě o bronz, Charvátová ve stíhačce o životní střelbu. Zklamala poslední položka
Bylo to parádní střelecké vystoupení v podání Lucie Charvátové. Až do poslední položky vestoje byla bezchybná. Při Světovém poháru v Hochfilzenu útočila na životní výkon ve střelbě, ovšem pak přišly dvě chyby a tím i zdržení na trestném kole. Momentálně nejlepší česká biatlonistka kvůli tomu dojela na 15. místě, kam se posunula z 23. ve sprintu. V mužských závodech dál pokračuje norsko-francouzská nadvláda. Čeští muži bojovali ve štafetě o třetí místo, jenže Mikuláš Karlík nezvládl poslední střeleckou položku. Po ní musel absolvovat rovnou tři trestná kola a cílem projel až na devátém místě.
Do štafety v Hochfilzenu vyráželi čeští muži v lehce pozměněné sestavě oproti Östersundu před dvěma týdny. Vítězslava Horniga, Michala Krčmáře a Mikuláše Karlíka na třetím úseku doplnil Jonáš Mareček. Ten ve Švédsku chyběl kvůli nachlazení a vystřídal ho tam Jakub Štvrtecký.
Na prvním úseku Hornig rozběhl pomaleji, na střelnici přijížděl na 15. místě, první terč netrefil a musel dobíjet. Při tom se trochu zdržel, i tak ale zvládl střelbu vleže za necelých 29 sekund a střelnici opouštěl na 13. místě se ztrátou 13 sekund na vedoucí Francouze, za kterými se drželi Norové a Němci.
Vestoje už se chybovalo víc než při první položce, také Hornig musel jednou dobíjet, předtím ale předvedl pěknou rychlou položku. To znamenalo pro českou štafetu desátou příčku se ztrátou 20 sekund tentokrát na Estonce, druzí byli Francouzi s Nory v závěsu.
Hornig do posledního kola běžecky výrazně přidal a posunul se na svém posledním mezičase na páté místo. „Škoda dvou chyb, ale za mě velmi kvalitní závod. Měli jsme dobré lyže, poprvé jsem se byl na rovinkách schopný sklouznout,“ pochvaloval si Hornig.
Jako první předávali Norové, hned za nimi Francie a se ztrátou 30 sekund vysílal Hornig na trať Michala Krmčáře. Těsně za ním byli Estonci a Finové, o kousek dál Švýcarsko a Slovinsko.
Krčmář na střelnici přijel jako sedmý, položku vleže zvládl bezchybně za 26 sekund a posunul se o jednu pozici výš.
Do vedení se dostali Francouzi, i když i Emilien Jacquelin musel vleže jednou opravovat, stejně tak ale Nor Johan-Olav Botn. Vestoje Francouz také jeden terč netrefil, i tak udržel vedení před Botnem.
Krčmář vestoje hned první ranou minul, ale rychle opravil, jenže se propadl z šestého místa na sedmé. Na trati se český závodník posunul na šestou příčku, na které také předal Marečkovi.
„Co se týče posledního kola, jelo se mi zatím nejlíp za celou sezonu, jde to postupně nahoru. Na střelnici je to tady frkot, je to vyrovnané, člověk nesmí udělat nic špatně. V posledním kole jsem měl trošku nervy, Kanaďan tam skákal ze stopy do stopy, zablokoval mě tam totálně, Nawrath mi ujel, musel jsem ho dojíždět. Ale teď už jsem v klidu,“ vyprávěl s úsměvem Krčmář v rozhovoru pro ČT sport.
Po druhém úseku si štafety Francie a Norska vybudovaly už velký náskok, před ostatními byli o víc než minutu. Ovšem Sturla Holm Laegreid byl rychlejší na trati, navíc, na rozdíl od Quentina Fillona Mailleta i bezchybný, a tak rázem Norové vedli o 20 sekund.
Mareček musel vleže u jednoho terče opravovat dvakrát, čímž ztratil čas a z šestého místa se propadl na sedmé, se ztrátou 13 sekund na třetí místo.
Laegreid dál navyšoval náskok, a i přes to, že musel jednou opravovat, to tak bylo i po střelbě vestoje, protože také Fillon Maillet, ačkoliv střílel velmi rychle, poslední ránou minul.
Mareček si na příjezdu na střelnici o příčku polepšil, položku zvládl skvěle a posunul se na 4. místo se ztrátou 10 sekund na bronz. Na trati Marečkovi ujel Němec Horn, který se posunul i před Američana na třetí místo. Mikuláš Karlík do posledního úseku vyjížděl z páté příčky, na stupně vítězů to měl ale jen pět sekund.
Norové na poslední předávce vedli o víc než 50 sekund, což podpořil Vetle Christiansen také bezchybnou střelbou vleže. V tom ho napodobil také Francouz Eric Perrot a stáhl na 43 sekund. V souboji o třetí místo se do výhody dostali Němci díky extrémně rychlé střelbě vleže Justuse Strelowa. Naopak Američan Campbell Wright musel dvakrát opravovat. Jeden netrefený, ale hned opravený terč měl také Karlík, který ale zaujal páté místo se ztrátou už půl minuty na Němce.
Po poslední střelecké položce se na třetí místo posunuli díky Sebastianu Samuelssonovoi Švédové. Češi o veškerou naději přišli poté, co měl Karlík ještě před zahájením dobíjení jisté minimálně jedno trestné kolo, nakonec musel objet tři. Tím se Češi propadli na deváté místo, které jim patří v Hochfilzenu i celkově.
SP v biatlonu v Hochfilzenu (Rakousko):
Muži - štafeta (4x7,5 km): 1. Norsko (Dale-Skjevdal, Botn, Laegreid, Christiansen) 1:11:54,8 (0 tr. okruhů + 3 dobíjení), 2. Francie (Claude, Jacquelin, Fillon Maillet, Perrot) -43,1 (0+8), 3. Švédsko (Nelin, Stefansson, Ponsiluoma, Samuelsson) -1:05,7 (0+9), 4. USA -1:14,5 (0+7), 5. Německo -1:20,0 (1+11), 6. Itálie -2:57,4 (1+8), ...9. Česko (Hornig, Krčmář, Mareček, Karlík) -3:12,8 (3+9).
14:45 stíhací závod 10 km ženy.