SP v biatlonu 2025/26 Oslo: program, výsledky, kdy startují Češi?
Ve čtvrtek 19. března se Světový pohár v biatlonu přesune do norského Osla, kde vyvrcholí sezona 2025/26. Češi u toho rozhodně nebudou chybět. Poslední batlonový podnik odstartuje v 16:15 sprintem žen. Veškeré podrobnosti včetně české nominace pro Oslo naleznete v tomto článku.
Program SP biatlon 2025/26 Oslo
Datum a čas
Výsledek
Sprint žen
|ČT 19. 3., 16:15
Sprint mužů
|PÁ 20. 3., 16:15
Stíhací závod žen
|SO 21. 3., 13:45
Stíhací závod mužů
|SO 21. 3., 16:15
Hromadný start žen
|NE 22. 3. 13:45
Hromadný start mužů
|NE 22. 3., 16:45
Kde sledovat SP v biatlonu 2025/26?
Biatlon lze pravidelně sledovat na ČT sport nebo využít online vysílání ČT sport Plus. První závod Světového poháru v Oslu začíná ve čtvrtek 19. března od 16:15.
Průběžné pořadí SP v biatlonu 2025/26
Sezona začala 29. listopadu 2025. Průběžné pořadí je aktualizováno po březnových závodech v Otepää (k 15. 3. 2026).
PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ SP
MUŽI
ŽENY
1. Perrot (Francie) - 999 bodů
1. Jeanmonnotová (Francie) - 879 bodů
SPRINT
1. Giacomel (Itálie) - 309 bodů
1. Jeanmonnotová (Francie) - 311 bodů
STÍHACÍ ZÁVOD
1. Perrot (Francie) - 307 bodů
1. Minkkinenová (Finsko) - 287 bodů
VYTRVALOSTNÍ ZÁVOD
1. Perrot (Francie) - 211 bodů
1. Jeanmonnotová (Francie) - 136 bodů
ZÁVOD S HROMADNÝM STARTEM
1. Perrot (Francie) - 240 bodů
1. Simonová (Francie) - 200 bodů
Česká nominace na SP v biatlonu 2025/26 v Oslo
V nominaci na závěrečný podnik Světového poháru v Oslu nechybí Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková či Lucie Charvátová. Celkově bude Česko reprezentovat osm závodníků.
- Ženy: Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková, Tereza Voborníková,
- Muži: Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska.
České biatlonové úspěchy v Oslu od roku 2013
Největším úspěchem v Oslu je zlatá medaile ve štafetě žen, ve které byly součástí Eva Puskarčíková, Gabriela Soukalová, Jitka Landová a Veronika Vítková. Nejlepším individuálním úspěchem jsou dvě druhá místa Gabriely Soukalové v sezoně 2016/17.
|Umístění
|Disciplína
|Sezona
|2. místo - Gabriela Soukalová
|stíhací závod na 10 km
|SP 2016/17
|2. místo - Gabriela Soukalová
|závod s hromadným startem
|SP 2016/17
|1. místo - Eva Puskarčíková, Gabriela Soukalová, Jitka Landová, Veronika Vítková
|štafeta žen
|SP 2014/15
|3. místo - Veronika Vítková
|vytrvalostní závod
|SP 2014/15