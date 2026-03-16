Předplatné

SP v biatlonu 2025/26 Oslo: program, výsledky, kdy startují Češi?

Jessica Jislová zvládla první úsek štafety solidně, předávala Lucii Charvátové
Jessica Jislová patřila při prvním úseku štafety v Kontiolahti k rychlejším běžkyním
Tomáš Mikyska ve sprintu v Otepää nebodoval, v sobotní stíhačce se ale představí
Vítězslav Hornig obsadil ve sprintu v Otepää dělené deváté místo
Tereza Voborníková během stíhačky v Otepää
Vítězslav Hornig v akci v estonském Otepää
7
Fotogalerie
Otakar Plzák
Biatlon
Začít diskusi (0)

Ve čtvrtek 19. března se Světový pohár v biatlonu přesune do norského Osla, kde vyvrcholí sezona 2025/26. Češi u toho rozhodně nebudou chybět. Poslední batlonový podnik odstartuje v 16:15 sprintem žen. Veškeré podrobnosti včetně české nominace pro Oslo naleznete v tomto článku. Kompletní program SP v biatlonu 2025/26 naleznete ZDE >>>

Program SP biatlon 2025/26 Oslo

Datum a čas

Výsledek

Sprint žen

ČT 19. 3., 16:15 

Sprint mužů

PÁ 20. 3., 16:15 

Stíhací závod žen

SO 21. 3., 13:45 

Stíhací závod mužů

SO 21. 3., 16:15 

Hromadný start žen

NE 22. 3. 13:45 

Hromadný start mužů

NE 22. 3., 16:45 

Program biatlonu v sezoně 2025/26 ZDE >>>

Kde sledovat SP v biatlonu 2025/26?

Biatlon lze pravidelně sledovat na ČT sport nebo využít online vysílání ČT sport Plus. První závod Světového poháru v Oslu začíná ve čtvrtek 19. března od 16:15.

Průběžné pořadí SP v biatlonu 2025/26

Sezona začala 29. listopadu 2025. Průběžné pořadí je aktualizováno po březnových závodech v Otepää (k 15. 3. 2026).

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ SP

MUŽI

ŽENY

1. Perrot (Francie) - 999 bodů
2. Giacomel (Itálie) - 797 bodů
3. Samuelsson (Švédsko) - 723 bodů
...
19. Hornig (ČR) - 282 bodů
22. Krčmář (ČR) - 254 bodů
56. Mikyska (ČR) - 50 bodů
57. Karlík (ČR) - 49 bodů
73. Mareček (ČR) - 20 bodů
93. Štvrtecký (ČR) - 4 body

1. Jeanmonnotová (Francie) - 879 bodů
2. Minkkinenová (Finsko) - 703 bodů
3. Magnussonová (Švédsko) - 695 bodů
...
15. Voborníková (ČR) - 319 bodů
32. Charvátová (ČR) - 156 bodů
34. Davidová (ČR) - 145 bodů
73. Plecháčová (ČR) - 29 bodů
78. Vinklárková (ČR) - 26 bodů
84. Jislová (ČR) - 12 bodů

SPRINT

1. Giacomel (Itálie) - 309 bodů
2. Samuelsson (Švédsko) - 274 bodů
3. Perrot (Francie) - 241 bodů
...
21. Hornig (ČR) - 87 bodů
25. Krčmář (ČR) - 71 bodů
44. Mikyska (ČR) - 30 bodů
56. Karlík (ČR) - 15 bodů
65. Mareček (ČR) - 9 bodů

1. Jeanmonnotová (Francie) - 311 bodů
2. Minkkinenová (Finsko) - 255 bodů
3. Kirkeeideová (Norsko) - 239 bodů
...
25. Davidová (ČR) - 75 bodů
29. Voborníková (ČR) - 59 bodů
31. Charvátová (ČR) - 55 bodů

STÍHACÍ ZÁVOD

1. Perrot (Francie) - 307 bodů
2. Giacomel (Itálie) - 296 bodů
3. Samuelsson (Švédsko) - 264 bodů
...
17. Hornig (ČR) - 95 bodů
24. Krčmář (ČR) - 71 bodů
39. Karlík (ČR) - 32 bodů
46. Mikyska (ČR) - 20 bodů
56. Mareček (ČR) - 11 bodů
71. Štvrtecký (ČR) - 4 body

1. Minkkinenová (Finsko) - 287 bodů
2. Jeanmonnotová (Francie) - 277 bodů
3. H. Öbergová (Švédsko) - 245 bodů
...
24. Charvátová (ČR) - 71 bodů
27. Davidová (ČR) - 68 bodů
33. Voborníková (ČR) - 55 bodů
64. Vinklárková (ČR) - 8 bodů

VYTRVALOSTNÍ ZÁVOD

1. Perrot (Francie) - 211 bodů
2. Botn (Norsko) - 141 bodů
3. Jacquelin (Francie) - 133 bodů
...
28. Hornig (ČR) - 40 bodů
29. Krčmář (ČR) - 40 bodů
74. Karlík (ČR) - 2 body

1. Jeanmonnotová (Francie) - 136 bodů
2. Magnussonová (Švédsko) - 134 bodů
3. E. Öbergová (Švédsko) - 127 bodů
...
6. Voborníková (ČR) - 103 bodů
44. Plecháčová (ČR) - 23 bodů
48. Charvátová (ČR) - 20 bodů
51. Vinklárková (ČR) - 18 bodů
62. Jislová (ČR) - 12 bodů

ZÁVOD S HROMADNÝM STARTEM

1. Perrot (Francie) - 240 bodů
2. Botn (Norsko) - 146 bodů
3. Wright (USA) - 144 bodů
...
14. Krčmář (ČR) - 72 bodů
19. Hornig (ČR) - 60 bodů

1. Simonová (Francie) - 200 bodů
2. Jeanmonnotová (Francie) - 155 bodů
3. Michelonová (Francie) - 146 bodů
...
7. Voborníková (ČR) - 102 bodů
43. Charvátová (ČR) - 10 bodů
47. Plecháčová (ČR) - 6 bodů
51. Davidová (ČR) - 2 body

Česká nominace na SP v biatlonu 2025/26 v Oslo

V nominaci na závěrečný podnik Světového poháru v Oslu nechybí Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková či Lucie Charvátová. Celkově bude Česko reprezentovat osm závodníků.

  • Ženy: Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková, Tereza Voborníková,
  • Muži: Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska.

České biatlonové úspěchy v Oslu od roku 2013

Největším úspěchem v Oslu je zlatá medaile ve štafetě žen, ve které byly součástí Eva Puskarčíková, Gabriela Soukalová, Jitka Landová a Veronika Vítková. Nejlepším individuálním úspěchem jsou dvě druhá místa Gabriely Soukalové v sezoně 2016/17.

UmístěníDisciplínaSezona
2. místo - Gabriela Soukalovástíhací závod na 10 kmSP 2016/17
2. místo - Gabriela Soukalovázávod s hromadným startemSP 2016/17
1. místo - Eva Puskarčíková, Gabriela Soukalová, Jitka Landová, Veronika Vítkováštafeta ženSP 2014/15
3. místo - Veronika Vítkovávytrvalostní závodSP 2014/15

Začít diskuzi

