Vlhová: Jsme na MS, bojuje se o medaile, ostatní místa mě nezajímají!

Jak svůj první závod hodnotíte?

„Určitě jsem chtěla podat lepší výkon než deváté místo. Jsme na mistrovství světa, tady se nebojuje o body, ale o medaile. Pokud nejsem první, druhá nebo třetí, tak mě ostatní místa v podstatě nezajímají. Ale beru to pozitivně. Vyzkoušela jsem si super-G do kombinace, což mi pomůže, protože jsem tady nikdy nezávodila. Už vím, co od toho čekat a budu se z toho snažit poučit.“

Proč vám to nevyšlo líp?

„Pro mě to nebyly podmínky. Jsem jezdkyně, které měkká trať moc nevyhovuje, bořím se v tom.“

O velký křišťálový globus bojujete i díky velkému zlepšení v rychlostních disciplínách, očekávala jste to?

„Tím, že jsem to začala jezdit, tak jsem věřila, že to dotáhnu na pódium. Vždy, když začnu něco jezdit, trénovat, tak jdu za cílem dostat se co nejvýš. Samozřejmě jsme chtěli být na stupních, to se i povedlo. A budeme se snažit, abych tam byla zpět.“

Jak ale zvládáte časově kloubit trénink technických i rychlostních disciplín?

„Je to náročné, protože nemám čas na trénink. Den má dvacet čtyři hodin, z toho mám na trénink čas možná osm devět a mezi tím musím dělat jiné aktivity. Je náročné jezdit celý program, ale věděli jsme, do čeho jdeme. Takže bojujeme a jdeme dál.“

Na MS v Cortině se po úvodních dnech bez závodů pořádně zhustil program, jste na to připravená?

„Bude to hodně náročné, ale to pro každého, protože nikdo nečekal, že se to bude takhle měnit. V šesti sedmi dnech budeme mít tři čtyři závody. Bude to těžký týden, ale jsem tady, abych bojovala a vydám ze sebe maximum a uvidíme, jak to dopadne.“