Ledecká v kombinaci: poslední šance na medaili. Jak je na tom se slalomem?

Vypadá to, jako by lyžařský osud tahal před Ester Ledeckou medaili na zlomyslném joju. V rychlostních disciplínách na šampionátu v Cortina d´Ampezzo jí stupně vítězů dvakrát unikly. V pondělí ráno ale vyjde v Dolomitech slunce znovu. Má pěkně pálit z modré oblohy na alpskou kombinaci, která bude možná v programu naposledy. „Pokusím se zajet to nejlepší, co ve mně bude, to můžu slíbit," hlásí Ledecká.

Ester Ledecká si právě vzpomněla na pěkný zážitek a hned to ze sebe všechno sypala.

„Jo, mimochodem, viděli jste Zabyho, jak zajel? Dobře on! Já jsem na to koukala, byla jsem vyřízenější než ze své vlastní jízdy,“ vyprávěla. „My jsme byli už doma na hotelu, koukali jsme na Eurosportu, já byla úplně zpocená. Popadala jsem dech, fandila jsem strašně! Ale zvládl to výborně, má obrovskou šanci v kombinaci.“

To odvážná jízda reprezentačního kamaráda Jana Zabystřana v super-G sněhovou obojživelníci tak okouzlila. Dnes je oba čeká další dobrodružství v alpské kombinaci. A když jsme u šancí. Co ty, které se týkají Ester Ledecké?

„Já nevím, tak jasně…“ odvětila sněhová obojživelnice. „Pokusím se zajet to nejlepší, co ve mně bude, to můžu slíbit.“

Nenechte se ale zmást větami bez výrazné emoční síly. Rychlostní disciplíny sice šampionátem už profrčely, ale Ledecká patří do širší skupiny favoritek i v pondělní alpské kombinaci, která se skládá ze super-G na sjezdovce Olympia delle Tofane a ze slalomu na blízkém kopci Rumerlo.

V téhle sezoně se alpská kombinace ještě nejela. V té minulé ale Ledecká dvakrát skončila mezi nejlepšími, v Altenmarktu-Zauchensee skončila šestá a v Crans Montaně dokonce na stupních vítězů jako třetí.

Ve svém náročném programu, který je vyplněn především tréninkem rychlostních lyžařských disciplín a jízdami na snowboardu, na slalom sice nemá moc času. Podle svého kouče Tomáše Banka se ale v technických obloučcích v posledních dvou sezonách výrazně posunula.

„Už předloni na podzim jsme měli pětidenní kemp, kde se Ester strašně zlepšila. Tam se to zlomilo. Začala používat ten nejkratší lyžařský vtip: Nějak jsem na to přišla,“ směje se Bank. „Jede rychleji, navazuje oblouky, má klidnější vršek. Její projev je víc slalomářský než předtím. Všechno je moje domněnka z tréninku, ale líbí se mi, jak jede.“

Sama Ledecká je zatím ke svým slalomovým dovednostem skeptická, navzdory chvále svého trenéra.

„On to vždycky říká, když jsme někde na tréninku sami, ale když pak přijedeme a jsme někde, kde máme srovnání, je většinou zklamaný,“ směje se Ledecká. „Když nemá porovnání – ty jo, ta jezdí, ta má formu! A pak po tom srovnání přijde lehké zklamání, že to není ještě úplně ono. Ale budu bojovat! Já se hrozně těším, mám slalom ráda. Asi ho neumím až tak dobře, ale strašně se těším. Budeme mít trochu nižší start, což nevím, jestli je pro sjezdařky dobře, ale nějak se s tím popereme. Má být hezké počasí, opálíme se...“

Bank o Ledecké před super-G na MS: Snad nemáme růžové brýle

Alpská kombinace má tři výrazné favoritky – obhájkyni titulu Wendy Holdenerovou ze Švýcarska, Američanku Mikaelu Shiffrinovou a Slovenku Petru Vlhovou. Všechny se na kombinační závod soustředí. Shiffrinová s Vlhovou po čtvrtečním super-G vynechaly sobotní sjezd. A Holdenerová, která koncem ledna nepříjemně upadla při obřím slalomu v Kronplatzu, do šampionátu vstoupí až v pondělí.

„Co by mě potěšilo? Když projede slalom bez chyb, pokud nepojede opatrně a bez chyb, budu rád, v tu chvíli to bude i dobré,“ přemítá Bank.

Kombinace zahyne?

Ledecká je dobře naladěná, k čemuž pomáhají ideální podmínky, které se v Cortině v posledních dnech rozhostily. Díky nim a neúnavné práci pořadatelů se například v pátek mohly jet zároveň sjezdařské tréninky mužů i žen.

„Jenom žasnu, co tady organizátoři zvládají. Nevím, kolik tady mají lidí, ale aby se mohly jet dva sjezdové tréninky současně, to je neskutečné, jak to zvládají. Po tom, co tady měli ten týden, jak zvládají připravit pisty,“ chválí Ledecká. „Čekala jsem, že budeme jezdit akorát na powderu (čerstvě napadaný, nekompaktní sníh), co s tím zvládli, to je neskutečné. Zvládnou i tohle, i když je to výzva. Máme všichni stejný cíl, bude to legrace.“

Jen snad, že to nejspíš bude naposledy. Alpská kombinace má sice stále respekt lyžařských srdcařů, pro televizní ratingy se ale jeví výhodněji paralelní závody. Tradiční disciplína může zahyhnout.

„Mrzelo by mě to, protože to je disciplína, kde se ukážou univerzální lyžaři, kteří umí všechno,“ říká Ledecká. „Alexis Pinturault, ten je výborný. Vynikající lyžař a je jedno, co jede. Stejně to má Mikaela Shiffrinová, to jsou horcí favoriti na tuhle disciplínu, protože mají výbornou techniku. Ať jedou slalom nebo sjezd, nemůžou nic zkazit.“

Soupeřky pro Ledeckou

WENDY HOLDENEROVÁ (ŠVÝC.)

Vítězka dvou posledních světových šampionátů v alpské kombinaci. Vynikající slalomářka, která však v rychlostních disciplínách příliš neztrácí. Tentokrát se navíc místo sjezdu jede super-G.

MIKAELA SHIFFRINOVÁ (USA)

Zřejmě nejvšestrannější lyžařka současné éry, ačkoli se po téměř roční pauze z osobních i zdravotních důvodů teprve dostává do své nejlepší formy. V superkombinaci byla druhá na olympiádě v Pchjongčchangu.

PETRA VLHOVÁ (SR)

Tuhle zimu má životní formu a bojuje o velký křišťálový globus. Dlouhodobě je spolu s Shiffrinovou nejlepší slalomářkou a letos udělala i výrazný pokrok v rychlostních disciplínách. Ačkoli v Cortině myslela v super-G výš než na deváté místo.