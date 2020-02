Bank o Ledecké: Životní oblouk, málem mi vyskočilo srdce! Němci nejsou fér | iSport.cz

Dávno před tím, než se Ester Ledecká i na lyžích začala častěji prosazovat do top 10, věděl kouč Tomáš Bank, že jeho svěřenkyně má dostatek talentu na to, aby se na takových pozicích usadila. A i když tomu ona sama nejprve nechtěla věřit, nyní to potvrzuje. Výsledky v této sezoně? Vítězství, třetí, čtvrté, osmé, desáté místo... „Ester si teď hodně věří a díky tomu je to takové,“ vysvětluje Bank.

Do prostoru cíle přijel dávno poté, kdy už bylo jasné, že je Ester Ledecká na bedně. Zatímco dvojnásobná olympijská vítězka už stihla poskytnout řadu rozhovorů a v tu chvíli odpovídala českým novinářům, pozdravil se a plácnul si s týmem, ve kterém všichni nosí bundy s nápisem STR team na zádech. „Je to vždy speciální věc, když je někdo na bedně, protože jsme to zas tolikrát nezažili,“ usmíval se pak Bank.

V které části trati jste stál?

„Byl jsem v té nejtěžší pasáži na prudkém úseku. A tam jsem viděl nejlepší oblouk, jaký Ester kdy udělala.“

Můžete to nějak popsat?

„Byla tam pozdě, bylo to pro ni hodně těžké, protože ji to tam trochu sneslo. Ale ten oblouk doprava na levé noze byl fantastický a tím zachránila celý závod.“

Řekl jste si v tu chvíli, že to bude dobré?

„Mně málem vyskočilo srdce, protože jsem sledoval mezičasy a viděl jsem, že je druhá. Ale nic moc jsem si neříkal.“

Zvykáte si na to, že je teď už pravidelně v desítce?

„Ona na to má, já to vím už dlouho. Ale samozřejmě to je vždy speciální věc, když je někdo na bedně, protože to zase tak často nezažíváme. Zvyká se na to dobře, ale v neděli je taky den a sláva trvá jen chvilku.“

V čem je u ní letos největší posun?

„Loni jsme měli polovinu tréninků oproti letošku. Měli jsme taky nějaké komplikace, ať už to bylo počasí, nebo zdraví. Letos nás problémy minuly (zaklepe na kovové hrazení) a trénink byl kvalitní. Kvůli tomu si teď hodně věří a je to prostě dobré.“

Jak teď Ester berou ostatní závodnice a trenéři?

„Cítíme, že se to mění. Už i spolupráce s ostatními týmy není tak samozřejmá jako dřív. Občas zaznamenáme nějaké kroky proti nám, které nás nějak neovlivní, ale spíš se tomu zasmějeme. Třeba konkrétně Němci udělali pár věcí, které nebyly vůči nám fér.“

S kým spolupracujete? S Ilkou Štuhecovou a dál?

„Spolupracovali jsme s Rusy, kteří ale po výsledcích v Soči dostali zákaz výjezdu do Evropy. Takže jsme teď byli sami, ale bydlíme v hotelu s Francouzi, tak jsme se domluvili s nimi. Ale to bylo jenom tady a příště to musíme nějak vymyslet.“

V čem se Ester od minulé sezony nejvíce změnila?

„Má zase víc zkušeností, ale hlavně se změnila v tom, že si víc věří. Protože to má hrozně jednoduché. Když to má v hlavě srovnané, když má dobrý trénink, tak ví, že pro to udělala všechno. A když stojí na startu, může dokázat velké věci. To loni nebylo, protože trénink nám prostě chyběl, a když byl, tak chaotický.“