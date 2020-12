Úvodní slalom sezony vyhrál Švýcar Zenhäusern. Berndt mimo body

Zenhäusern se dočkal vítězství ve slalomu speciál po téměř dvou letech, naposledy dominoval loni v březnu v Kranjské Goře. Zbylá dvě prvenství má z paralelních závodů. „Geniální. Po prvním kole to bylo hodně natěsnané, takže taktika byla jasná: jet na plný plyn,“ řekl.

Ke zlatu mu stačily osmý a desátý čas v jednotlivých kolech. „Už s minulou sezonou jsem byl hodně spokojený, ale pak jsme jedenáct měsíců jen trénovali. Po takové době se snadno udělají chyby, proto jsem rád, že to vyšlo,“ dodal Zenhäusern.

Feller byl po první jízdě až třináctý a také Schwarz udělal výrazný skok, protože dopoledne uzavíral první desítku. Nervy naopak neudržel nejrychlejší muž prvního kola Alex Vinatzer, jenž před necelým měsícem podstoupil operaci slepého střeva. V boji o životní úspěch domácí lyžař chyboval a klesl na čtvrtou příčku.

Obhájce malého glóbu Nor Henrik Kristoffersen skončil šestý. V čele Světového poháru zůstal dnes jedenáctý Alexis Pinturault z Francie. Berndt ztratil na Vinatzera 2,85 sekundy, na postup potřeboval být o 63 setin rychlejší. V úterý pojedou slalomáři znovu, tentokrát večerní závod v Madonně di Campiglio.

Výsledky SP ve sjezdovém lyžování v Alta Badii

Muži - úvodní slalom:

1. Zenhäusern (Švýc.) 1:45,43 (55,25+50,18), 2. Feller -0,08, 3. Schwarz (oba Rak.) -0,12 (55,54+50,01), 4. Vinatzer (It.) -0,19 (54,73+50,89), 5. Muffat-Jeandet (Fr.) -0,31 (55,22+50,52), 6. Kristoffersen (Nor.) -0,37 (55,13+50,67), 7. Yule -0,47 (55,00+50,90), 8. Nef (oba Švýc.) -0,56 (55,69+50,30), 9. Foss-Solevaag (Nor.) -0,57 (55,10+50,90), 10. Ryding (Brit.) -0,70 (55,50+50,63), ...v 1. kole 38. Berndt (ČR) 57,58.

Průběžné pořadí SP (po 10 z 38 závodů):

1. Pinturault (Fr.) 400, 2. Kilde (Nor.) 375, 3. Odermatt (Švýc.) 340, 4. Zubčič (Chorv.) 239, 5. M. Caviezel (Švýc.) 217, 6. Kristoffersen 212.