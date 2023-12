Ester Ledecká se vrátila do Světového poháru • ČTK

Ester Ledecká znovu do akce. Česká lyžařka se na svahy Světového poháru po roční pauze vrátila 23. místem v superobřím slalomu. Dnes je ve Svatém Mořici od 10:30 na programu sjezd žen. Hvězdná česká závodnice odstartovala jako dvanáctá a dojela se ztrátou 1,53 sekundy. Na co to bude stačit, určí výkony dalších lyžařek na startu. Mezi posledními je ve startovní listině ještě jedna Češka Tereza Nová. Závod sledujte ONLINE na iSport.cz.