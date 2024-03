Odvážná Ledecká! V mlze slaví třetí místo: Dokázala jsem, že jsem rychlá

Ester Ledecká je po sérii zdravotních problémů ve finiši sezony zpátky ve skvělé formě. V norském Kvitfjellu se po dvou letech postavila na stupně vítězů, v nedělním Super-G skončila i v těžkých podmínkách třetí. V sobotu k tomu ve stejné disciplíně přidala dělené čtvrté místo. „Senzační výsledek, bylo to těžké,“ radovala se Ledecká. „Dokázala jsem, že jsem schopná lyžovat hodně rychle!“

Z norské mlhy a deště vyškrábla Ester Ledecká famózní výsledek. Do nedělního Super-G šla s číslem 19 a než se pustila z kopce, byl závod několikrát přerušený kvůli husté mlze. Pořadatelé čekali na lepší viditelnost, jenže mraky neustupovaly, takže ve chvíli, kdy startovala Ledecká, nebylo ve spodní části trati vidět prakticky nic.

„Ester do toho jde i tak po hlavě a naplno,“ ocenil jízdu české obojživelnice Petr Záhrobský, bývalý reprezentant a spolukomentátor České televize. „Snaží se i v horších podmínkách atakovat maximum, opravdu odvážná jízda naplno! Vůbec se nenechala rozhodit podmínkami a udělala, co mohla. Obrovský respekt, jak to zvládla.“

Ledecká se nijak netajila tím, že nedělní den byl hodně těžký a dlouhý. „Udělala jsem trochu chybu, že jsem dorazila už před první závodnicí, abych se podívala,“ popisovala osmadvacetiletá šampionka. „Nevěděla jsem, že to s počasím bude až takové a pak jsem na svůj start čekala skoro dvě hodiny. To nebylo úplně ideální. Nedalo se ohřát, sednout si.“

Na startu se tak snažila udržovat v pohybu. Dřepovala, cvičila, poskakovala. „I proto byla jízda hodně zvláštní,“ líčila. „Dvě hodiny postáváte, poskakujete a pak se máte řítit stovkou dolů? Dost divný pocit. Ale jsem moc ráda, že se závod jel a organizátoři to dotáhli. Nebylo to jednoduché, musím poděkovat celému svému týmu.“

I v těžkých podmínkách se Ledecká pustila ze svahu hodně svižně. „Jízda byla fajn, trošku rychlejší než v sobotu. Pocitově to bylo dole trochu zavřenější, časy pomalejší, muselo se víc tlačit do lyží. Ve střední pasáži byla pořád mlha, upřímně, říkala jsem si, že po mně přeruší. A taky že pak přerušili později. Stejně jsem ale ráda, že mě pustili a mohla si to tady sjet. Každá jízda je pro mě hrozně důležitá. Každou se učím nové věci.“

Na dvě nejrychlejší Fredericu Brignoneovou z Itálie a Laru Gutovou-Behramiovou ze Švýcarska to nestačilo. Ledecká na vítězku ztrácela 79 setin sekundy, i tak měla v cíli velkou radost. Není divu, na stupně vítězů ve Světovém poháru se postavila po dvou letech.

V únoru 2022 byla ve sjezdu v Crans-Monataně první a druhá. V Super-G, ve kterém brala senzační zlato na olympiádě v Pchjongčchangu 2018, byla ve Světovém poháru nejlepší v prosinci 2020 ve francouzském Val-d'Isere. V Norsku přidala druhé pódiové umístění.

V celkovém pořadí disciplíny se Ester Ledecká posunula už na 11. místo. „Jsem strašně šťastná, že mám za sebou tak skvělý tým, rodinu a tolik sponzorů, co mi věří. Přestože start sezony byl kostrbatý, byla jsem dlouho nemocná a řešili jsme každý závod. Rozhodovali jsme se, zda má cenu jet a zda alespoň jednu jízdu zvládnu. Moc mě těší, že jsem se zase dostala do místa, že jsem snad schopná jezdit pódium. Dokázala jsem, že jsem schopná lyžovat hodně rychle.“

Ženy - Super-G

1. Brignoneová (It.) 1:37,30, 2. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,61, 3. Ledecká (ČR) -0,79, 4. Lieová (Nor.) -0,85, 5. Macugaová (USA) -0,90, 6. Venierová (Rak.) -1,26.

Průběžné pořadí superobřího slalomu (po 8 z 9 závodů): 1. Gutová-Behramiová 540, 2. Hütterová (Rak.) 471, 3. Brignoneová 466, 4. Venierová 330, 5. Lieová 277, 6. Puchnerová (Rak.) 262, ...11. Ledecká 187.

Průběžné pořadí SP (po 33 z 39 závodů): 1. Gutová-Behramiová 1594, 2. Brignoneová 1268, 3. Shiffrinová (USA) 1209, 4. Vlhová (SR) 802, 5. Goggiaová (It.) 792, 6. Hectorová (Švéd.) 780, ...28. Ledecká 250, 72. Dubovská 73, 115. Jelínková (obě ČR) 9.