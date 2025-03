Ledecká se loučí se sezonou SP druhým nejhorším výsledkem. Domácí triumf pro Italku

V La Thuile se stejně jako ve čtvrtek začínalo z náhradního startu pro superobří slalom, takže většina jízd netrvala ani minutu. Ledecká měla na trati, kterou postavil její trenér Fraz Gamper, výborný začátek, ale v technické pasáži začala ztrácet. Nakonec se se startovním číslem čtrnáct zařadila na osmou příčku a pak ji předstihlo ještě dalších šest závodnic. Od umístění v první desítce dělily Ledeckou čtyři setiny sekundy. „Byl to docela fajn závod. Na pár věcí jsem měla asi zareagovat rychleji, ale je to další závod, je to lyžování, máme na to jenom pár vteřin a každá malá chyba ve výsledku udělá dost,“ zhodnotila v nahrávce pro média svůj výkon.

Celkově byla Ledecká s lyžařskou sezonou spokojená. V superobřím slalomu se ve Světovém poháru pohybovala od 6. do 16. místa, ve sjezdu byla čtyřikrát z pěti závodů SP v první desítce včetně třetí příčky ze Svatého Antonu. „Jsem ráda za celou sezonu. Často jsem letos zajížděla top 10 ve sjezdu i super-G,“ pochvalovala si lyžařka, která sezonu ozdobila bronzem ve sjezdu na mistrovství světa v Saalbachu. Nyní česká hvězda zimních sportů zamíří do Švýcarska, ve Svatém Mořici bude příští týden závodit na snowboardovém mistrovství světa.

Zbytek lyžařek má před sebou ještě finále seriálu, které se uskuteční od 20. do 27. března v americkém Sun Valley. S prakticky jistým celkovým prvenstvím tam odcestuje Brignoneová, která dnes porazila o jedinou setinu sekundy krajanku Sofii Goggiaovou a ve 34 letech znovu posunula vlastní rekord pro nejstarší vítězku závodu Světového poháru.

Navíc svlékla z červeného dresu pro vedoucí ženu disciplíny Gutovou-Behramiovou, která tentokrát skončila na dělené čtvrté příčce. Majitelka pěti malých křišťálových glóbů za super-G Gutová-Behramiová vedle dvou Italek nestačila ještě na Francouzku Romane Miradoliovou.

Před závěrečným superobřím slalomem v USA vede Brignoneová o pět bodů. V celkové klasifikaci SP náskok před švýcarskou obhájkyní trofeje navýšila na 382 bodů a má blízko k zopakování triumfu z roku 2020.

Výsledky SP ve sjezdovém lyžování v La Thuile

Ženy - superobří slalom:

1. Brignoneová 57,95, 2. Goggiaová (obě It.) -0,01, 3. Miradoliová (Fr.) -0,05, 4. Suterová a Gutová-Behramiová (obě Švýc.) obě -0,35, 6. Curtoniová (It.) -0,59, ...14. Ledecká (ČR) -0,71.

Průběžné pořadí super-G (po 8 z 9 závodů): 1. Brignoneová 570, 2. Gutová-Behramiová 565, 3. Goggiaová 466, 4. Lieová (Nor.) 295, 5. Macugaová (USA) 279, 6. Curtoniová 264, ...12. Ledecká 191.

Průběžné pořadí SP (po 31 z 35 závodů): 1. Brignoneová 1454, 2. Gutová-Behramiová 1072, 3. Goggiaová 931, 4. Ljutičová (Chorv.) 790, 5. Rastová (Švýc.) 718, 6. Hectorová 692, ...20. Ledecká 374, 83. Dubovská (ČR) 36.