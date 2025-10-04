Razítko pro českou jedničku. Nosková mazala Američance mečboly a slaví největší finále
Už to trefila! Celou sezonu se čekalo, až naplno vytryskne výjimečný talent, který v Lindě Noskové dřímá. Přišlo to na předposlední tisícovce roku 2025 v čínském Pekingu, kde se dvacetiletá tenistka z Přerova prodrala po obří bitvě do finále. Proti světové sedmičce Jessice Pegulaové smazala česká hráčka tři mečboly a triumfovala 6:3, 1:6, 7:6 (6). A v neděli od 13.00 (PP Canal+ Sport) se v dosud největším zápase kariéry střetne s další Američankou Amandou Anisimovovou.
Po roce se na kurtech v Pekingu mnoho nemění. Loni se hrálo česko-americké finále Karolína Muchová – Coco Gauffová, letos ho obstarají jejich krajanky. A lze doufat, že tentokrát se bude radovat Češka.
Linda Nosková hraje poslední týden a půl v čínské metropoli excelentní tenis. Už čtvrtfinálový triumf nad Britkou Sonay Kartalovou pro ni znamenal, že poprvé v kariéře prorazí do top 20 žebříčku a zaujme pozici české jedničky. Nyní má jistotu, že v pondělí bude nejhůř sedmnáctá. Pokud získá titul, vystřelí dokonce na 13. příčku. A to do konce sezony neobhajuje žádné body, neboť si loni touto dobou dávala pauzu a vrátila se až na finále BJK Cupu…
Proti Pegulaové předvedla Nosková velkou krádež. V utkání vyhrála o 6 bodů méně než jednatřicetiletá Američanka, ve třetí sadě ztrácela 5:6 a 15:40 při podání Pegulaové, která si v gamu vytvořila celkem tři mečboly. Svěřenkyně Tomáše Krupy však zůstala silná, vynutila si zkrácenou hru a potvrdila, že tiebreaky letos zvládá extrémně dobře (14:4).
„Nejlepší výkon, co jsem tu zatím předvedla,“ pochválila se pak Nosková přímo na kurtu po bitvě, která trvala 2 hodiny a 28 minut a přinesla jí letos pátý skalp soupeřky z top 10. Slavila ho dojatá vkleče na základní čáře, když proměnila vlastní mečbol.
Ten další může přidat již v neděli proti rozjeté Amandě Anisimovové, světové čtyřce. Ta ve druhém semifinále překvapivě smetla loňskou šampionku Coco Gauffovou 6:1, 6:2.
Nosková má Anisimovové co vracet, zatím drží ty dvě smírnou vzájemnou bilanci 1:1. Naposledy se střetly letos v osmifinále Wimbledonu, kde těsnou třísetovou řež ovládla o čtyři roky starší Američanka, což ji nastartovalo k jízdě až do finále travnatého grandslamu a potažmo i dalším skvělým měsícům na tour.
Zdařilá odveta by mohla to samé vykonat pro Noskovou, jež bude hrát o druhý WTA titul v kariéře a jednoznačně ten největší.
Výsledky tenisového turnaje žen v Pekingu
Tenisový turnaj žen v Pekingu (tvrdý povrch, dotace 8,963.700 dolarů):
Dvouhra - semifinále:
Nosková (26-ČR) - Pegulaová (5-USA) 6:3, 1:6, 7:6 (8:6),
Anisimovová (3-USA) - Gauffová (2-USA) 6:1, 6:2