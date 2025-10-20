PŘÍMÝ PŘENOS: Ledecké před sezonou přišla negativní zpráva o olympijském programu
V programu zimních olympijských her 2026 v Itálii zůstává na 8. února 2026 jak paralelní obří slalom na snowboardu, tak sjezd lyžařek. Definitivně to znamená, že trojnásobnou olympijskou vítězku Ester Ledeckou čeká volba jednoho ze sportů. „V tuhle chvíli už máme bohužel jistotu, že se program nezmění. Mrzí nás to, ale za daných okolností jsme udělali maximum,“ řekl Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru. Sama Ledecká může rozhodnutí okomentovat na tiskové konferenci. Sledujte přímý přenos.