Opožděný start kvůli nebezpečnému skoku. Ledecká v super-G skončila šestnáctá
Ester Ledecká má za sebou první lyžařský rychlostní víkend sezony a stále čeká na umístění v TOP 10. V nedělním super-G ve Svatém Mořici skončila šestnáctá v závodě, jehož start byl opožděn kvůli úpravám na divokém skoku Rominger Sprung.
Tohle musel být adrenalin! Těsně před startem superobřího slalomu na sjezdovce Corviglia se jeden z předjezdců řádně proletěl na slavném skoku těsně před cílem a dostal se mimo trať. Na hranu umělé překážky pak nastoupili borci s lopatami a upravovali ji tak, aby byla pro elitní závodnice co nejvíc bezpečná.
„Chce to odvahu, lyžovat naplno a držet se linie,“ plánovala těsně před startem Italka Sofia Goggiaová.
Když se pak po nájezdu na Rominger Sprung ocitla ve vzduchu, vedoucí závodnice v cíli, Novozélanďanka Alice Robinsonová, jen polekaně zamrkala. Goggiaová však zvládla ve vzduchu srovnat lyže, aby se vešla do brány a ve výsledcích byla třetí.
Ledecká zvládla kritickou pasáž dobře a bezpečně. Trefila hranu a vzduchem letěla jen 32 metrů, o celých deset metrů míň, než strávila ve vzduchu Američanka Lindsey Vonnová. Z neurovnané jízdy v horní části trati si ale přivezla ztrátu. V cíli jí časomíra naměřila 1,18 sekundy na Robinsonovou, která na prvním místě vydržela až do konce závodu.
Vonnová poprvé během víkendu ve Svatém Mořici dojela mimo stupně vítězů. Po pátečním vítězství a sobotním druhém místě ve sjezdech skončila tentokrát čtvrtá.
Ledecká má za sebou náročný víkend na kopci, kde ještě nikdy nebyla v top ten. Od pátečního dvaadvacátého místa v úvodním sjezdu sezony se ale stále zlepšovala. V sobotním sjezdu byla sedmnáctá a v super-G jí patří patnácté místo. Pokaždé se tak dostala na úroveň svého nejlepšího umístění na sjezdovce Corviglia.