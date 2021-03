Pravý hrdina! chválí Bolšunova prezident Putin. Norové spisují protest

„Cítím to jako nejtěžší den mé celé kariéry. Můžete se podívat na to, co se stalo a udělat si vlastní názor. Musím být upřímný, po závodě cítím spoustu frustrace a vzteku. Na tenhle závod jsem se dlouho těšil, byl mým hlavním cílem sezony. Nikdy jsem se na závod necítil tak připravený a mé ambice nikdy nebyly tak vysoké. Věděl jsem, že mám šanci na vítězství. FIS mě nejdřív uznala za vítěze a situaci posuzovala jako závodní incident, potom svůj názor změnila a rozhodla se mě diskvalifikovat. Jak asi pochopíte, znamená to pro mě velké zklamání. Budu opatrný, abych řekl, co mám teď v hlavě. Každopádně jsem zklamaný, jak FIS k situaci přistoupila, a jejím konečným rozhodnutím. Teď se zdá všechno temné, ale vrátím se. Jenom potřebuju trochu času.“ Zdroj: Instagram