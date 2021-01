Začíná Tour de Ski. Bez Norů, s devíti Čechy. Jaký je program závodů?

Patnáctý ročník Tour de Ski dnes odstartuje sprinty volnou technikou ve švýcarském Val Müstairu, kde se představí i devět českých běžců na lyžích. Ambice na dobré umístění v celkové pořadí by měla mít především Kateřina Razýmová. Osmidílná série vyvrcholí 10. ledna tradičním stoupáním na Alpe Cermis. Kvůli epidemiologické situace se na Tour de Ski neobjeví Norové, do kolotoče SP se naopak vrací týmy Finska a Švédska.

Série Tour de Ski vznikla před 14 lety po vzoru slavnější cyklistické Tour de France. Běžce na lyžích v několika dnech za sebou prověří hned několik etap kombinujících různé disciplíny SP v běhu na lyžích. Tour de Ski se pravidelně koná na území několika evropských států. Letos se jede ve Švýcarsku a Itálii, konkrétně ve střediscích Val Müstair, Toblach a Val di Fiemme.

Program Tour de Ski 2021

Etapa Datum Čas Dějiště Disciplína 1. 1. ledna 2021 11:45 Val Müstair Sprint volně 2. 2. ledna 2021 12:30 / 14:45 Val Müstair 10 km / 15 km klasicky (hromadný start) 3. 3. ledna 2021 11:35 / 15:25 Val Müstair 10 km / 15 km volně (stíhací závod) 4. 5. ledna 2021 13:00 / 14:45 Toblach 10 km / 15 km volně (intervalový start) 5. 6. ledna 2021 13:30 / 14:40 Toblach 10 km / 15 km klasicky (stíhací závod) 6. 8. ledna 2021 13:15 / 15:35 Val di FIemme 15 km / 10 km klasicky (hromadný start) 7. 9. ledna 2021 13:05 Val di Fiemme Sprint klasicky 8. 10. ledna 2021 12:45 / 15:35 Val di Fiemme / Alpe Cermis 10 km volně se závěrečným stoupáním (hromadný start)

Česká nominace na Tour de Ski 2021

Muži: Michal Novák, Petr Knop, Adam Fellner, Ondřej Černý

Ženy: Kateřina Razýmová, Kateřina Janatová, Petra Nováková, Petra Hynčicová, Tereza Beranová

V úvodním sprintu se představí devítka českých reprezentantů. Sprinteři Černý a Beranová se po nich od týmu odpojí a na celkové pořadí pojede zbývajících sedm českých reprezentantů. Nejvyšší ambice má Kateřina Razýmová, která bude útočit na TOP10 celkového pořadí Tour de Ski.

„Neupínáme se k jednomu závodu, ale budeme se koukat především na celkové pořadí. Věřím, že Katka Razýmová může atakovat nejlepší desítku. Kdyby se Katce Janatové podařilo být do 20. místa, je to super. Všechny holky mají výkonnost na to, aby dojížděly do 30. místa, tedy na bodovaných příčkách,“ uvedl v tiskové zprávě před startem trenér ženské reprezentace Jan Franc.

„Jsem přesvědčen o tom, že Michal Novák má díky své univerzálnosti velký potenciál, který by se měl odrazit v celkovém pořadí Tour. Etapové závody jsou pro něho jako stvořené. Všichni kluci jsou dál než v předchozích sezonách, takže věřím v jejich výsledkové zlepšení,“ říká o cílech běžců trenér mužské reprezentace Vasil Husák.

Pravidla a bodování Tour de Ski

Podobně jako u jiných etapových závodů např. v cyklistice se vítězem stane závodník s nejlepším součtem všech časů, kterých v jednotlivých etapách dostáhl. Výjimkou jsou sprinty, ve kterých se udělují bonusové vteřiny za umístění, např. vítěz obdrží 60 vteřin. V 6. etapě pak mohou účastníci získat na sprinterské prémii získat až 15 bonusových vteřin. Vítěz celé série si připíše 400 bodů do pořadí SP.

Vítězové a historie Tour de Ski

Nejvíce vítězství (4) má na kontě Švýcar Cologna a Polka Kowalczyková, která jako jediná vyhrála čtyři ročníky za sebou. Z českých běžců na lyžích Tour de Ski dvakrát ovládl Lukáš Bauer. Dvou výsledků v TOP10 dosáhla i Eva Vrabcová Nývltová. Od roku 2015 však čeští běžci na lyžích na výsledek v nejlepší desítce celkového pořadí Tour de Ski čekají.