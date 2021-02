To je talent! Šestnáctiletá Češka na MS porazila i o tři roky starší soupeřky

Tohle voní pořádnou nadějí. Běžkyni na lyžích Nele Půbalové je teprve šestnáct, na mistrovství světa juniorů ve Vuokatti se ale rve i s o několik let staršími závodnicemi. Na bruslařské pětce skončila patnáctá, přičemž vyhrála dvacetiletá Ruska Veronika Stěpanovová. A to Půbalové ještě nesedly boty…

Na medaili to zatím nestačilo, opět se ale potvrdilo, že české běžecké lyžování má ve svých řadách velké talenty. Kromě Půbalové se do nejlepší dvacítky vešla také Jolanta Byrtus.

Šestnáctiletá Půbalová, pětinásobná šampionka olympiády dětí a mládeže, se na juniorském šampionátu ve Vuokatti potýká i s dvacetiletými soupeřkami.

Do závodu vstoupila se startovním číslem 35 a její mezičasy, na kterých byla na medailových pozicích, naznačovaly, že může dosáhnout na skvělý výsledek. Když projela cílovou branou, padla vysílením na sníh a časomíra ukazovala průběžné druhé místo.

Teploty sice vystoupaly na -12 °C, ale podmínky tentokrát závodníkům zpestřila zatažená obloha, ze které se snášelo sněžení.

„S výsledkem jsem spokojená, ten je super. Ale musím říct, že se mi jelo strašně. Možná to bylo tou zimou, od startu jsem byla úplně ztuhlá,“ hodnotila Půbalová. „A také mi zřejmě úplně neseděly boty, takže mě bolela lýtka. Ale kdyby mi někdo ráno řekl, že budu patnáctá, určitě bych to brala.“

Trenér Koukal: Byl to den jak na houpačce

Do závodu juniorů nastoupila čtveřice českých závodníků, nejlépe si z nich vedl Šimon Pavlásek, který stupňoval své tempo, až dokázal ve druhé polovině závodu atakovat svými mezičasy elitní třicítku. Ta mu nakonec unikla o 40 setin sekundy. V konečném pořadí patří Pavláskovi 31. místo.

„Vzhledem k tomu, že letošní sezona zatím neprobíhala podle mých představ, je spokojenost s umístěním velká. Zlepšilo mi to pocity z celé sezony a konečně jsem se na trati cítil tak, jak jsem byl zvyklý z předchozích sezon. Jen v posledním kopci mi lehce odešly nohy,“ řekl Pavlásek.

V kategorii do 23 let skončili nejlépe Vladimír Kozlovský na 15 kilometrů bruslením, na ženské desítce bruslením byla Adéla Nováková čtyřiatřicátá.

„Řekl bych, že ten den byl jako na houpačce. Nejprve zajely fantasticky juniorky. Jejich patnácté a dvacáté místo byl takový highlight celého dne,“ hodnotil světový šampion Martin Koukal, současný trenér juniorské reprezentace i národního týmu do 23 let. „Od juniorů jsme čekali malinko víc a doufali jsme, že by se mohli dostat do třicítky. Třicítku jsme si přáli také u holek ve třiadvacítce. Adéle Novákové kousek chyběl. U kluků ve třiadvacítkách předvedl Vladimír Kozlovský velice slušný výsledek.“

MSJ ve Vuokatti, junioři – 10 km bruslením s intervalovým startem:

1. Moerk (Nor.) 24:26,6, 2. Stahlberg (Fin.) -14,9, 3. Leveille (Kan.) -27,3 … 31. PAVLÁSEK -1:56,7, 41. KOČANDRLE -2:16,1, 45. ZATLOUKAL -2:27,5, 59. STROUHAL -3:08,2. Juniorky – 5 km bruslením s intervalovým startem: 1. Stěpanovová 13:44,3, 2. Krupickajaová (obě Rus.) -16,5, 3. Berganeová (Nor.) -27,4 … 15. PŮBALOVÁ -1:00, 20. BYRTUS -1:03,6, 48. ŠIBRAVOVÁ -1:49,7, 59. PROKEŠOVÁ +2:10,4.

Do 23 let, muži – 15 km bruslením s intervalovým startem: 1. Lapalus (Fr.) 35:27,6, 2. Moch (Něm.) -13,8, 3. Andersen (Nor.) -18,7 … 25. KOZLOVSKÝ -1:40,8, 38. ŽALČÍK -2:37,3, 45. KALIVODA -3:18,4. Ženy – 10 km bruslením s intervalovým startem: 1. Marciszová 28:13,6, 2. Lindströmová (Švéd.) -11,2, 3. Amundsenová (Nor.) -19,6 … 34. A. NOVÁKOVÁ -2:38, 48. HOLÍKOVÁ -4:09,64.