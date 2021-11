Mrazivý závod v Ruce očima polárníka: Souboj rozumu, obav a ega

Jmenuje se Petr Horký, ale pořád ho to táhne do mrazu. Režisér a dokumentarista byl už na Severním pólu, na nejchladnějším místě na zemi v sibiřském Omjakonu a právě se chystá na výpravu na jižní točnu. Jak se dívá na mrazivé trable běžkařů při Světovém poháru v Ruce? „Je to souboj rozumu, obav a ega,“ říká Horký.