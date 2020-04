Pančochová popsala „útěk“ do USA za snoubenkou: Bylo to jen tak tak | iSport.cz

Uprostřed noci v pohádce švýcarských hor začal telefon Šárky Pančochové maličko vyšilovat.

„Půl čtvrté, a můj telefon zvoní jak bláznivý. Všichni píšou, volají, že Trump vyhlásil zákaz cestování z Evropy do Ameriky. Já a můj kámoš jsme si řekli: Tak jedeme! V půl čtvrté ráno jsme zabalili, sedli do auta, pokračovali vlakem a v osm jsme byli na letišti,“ líčí Pančochová, jak jí před dvěma týdny do švýcarského tréninkového kempu zasáhla dramaticky se vyvíjející situace kolem pandemie koronaviru. Americký prezident Donald Trump tehdy ohlásil třicetidenní zákaz cestování do Spojených států z Evropy.

„Naštěstí nás nechali změnit letenky, přiletěli jsme bez větších komplikací. Dostala jsem se zpátky do Ameriky, ale jen tak tak, byla jsem docela ve stresu. Nevěděla jsem, jestli nás budou testovat nebo jestli nás nedají do karantény, ale všechno šlo celkem hladce,“ vzpomíná Pančochová.

Kdyby zaváhala, riskovala by, že dlouho neuvidí svoji snoubenku Kaileen Lareeovou, kterou požádala o ruku loni v létě.

„Možná jsem měla zůstat doma, v Evropě. Ale řekla jsem si: Žije tu moje snoubenka, a pokud budou hranice zavřené déle než měsíc, aspoň jsem tady s ní,“ vysvětluje česká snowboardistka. „Nějak jsme to dali, pouhý den předtím, než zavřeli hranice.“

Po příletu do Colorada ovšem zjistila, že jsou všechny snowboardové parky zavřené. Pár dní ještě mohla aspoň na výlety na splitboardu, ale teď už je jen doma.

„V podstatě všechny resorty na světě jsou zavřené. To je něco, co by mě v životě nenapadlo. Těším se, až budeme moct všichni ven, fungovat normálně a užívat si outdoor,“ říká Pančochová.

Trojnásobná účastnice olympijských her získává v posledních sezonách jistotu po dlouhodobém boji se zraněnými rameny, s kterými musela na operaci. Ani letos se jí bolest nevyhnula. Při Big Airu v Modeně začátkem listopadu zažila hororový pád, který ji poznamenal na celou zimu.

„Byla jsem nějak přemotivovaná, přehnala jsem to v tréninku a natrhla si hamstring. Trvalo to asi čtyři týdny, než se to zahojilo. Ještě to pořád cítím, ale pomalu to ustupuje,“ říká Pančochová.

Pár drsných pádů už v kariéře zažila, ten nejslavnější zřejmě na olympiádě 2014 v Soči, kde vyvázla s nakřápnutou přilbou. V hlavě jí vzpomínky na nepříjemné chvíle zůstaly. Na dalších Hrách v Pchjongčchangu pak v riskantních podmínkách finále slopestylu radši vynechala závěrečný skok. Tentokrát ale návrat po karambolu zvládla.

„Je potřeba zase začít a pomalu si vybudovat sebejistotu. Záleží, jak vážné zranění to je, ale když si dávám čas a zbytečně se nestresuju, tak to většinou přejde rychleji,“ popisuje Pančochová.

Tuhle zimu se vrátila rychle, dvěma finálovým účastem z úvodu sezony se sice nepřiblížila, ale od trenéra Martina Černíka si vysloužila pochvalu za výkonnostní posun.

„Mám pár nových triků, které si teď pořádně zajíždím. Na rozdíl od minulých let jsem změnila taktiku a musím říct, že se to začíná projevovat,“ pochvaluje si Pančochová. „Dřív jsem dost riskovala. A byla jsem často zraněná. Teď si jedu na jistotu. Trvá to déle, než člověk vidí progres, ale mám výrazně míň zranění a taky jsem si o dost jistější v základních tricích. A na tom stavím postupně dál.“

Lepší výsledky měla v zimě v Big Airu než ve slopestylu, což je její historicky nejúspěšnější disciplína.

„Na snowboardu se cítím dobře. Ve všech závodech v slopestylu jsem měla na bednu. Jenom jsem nějak zbytečně zmatkovala v kvalifikaci a nevyšlo to,“ hodnotí Pančochová. „Ale to je jenom otázka času. Těším se, až zase otevřou parky. Už se nemůžu dočkat, až si zase skočím na skoku.“

Co bude dál, je samozřejmě nejisté. Amerika s koronavirem tvrdě bojuje a to nejhorší ji ještě čeká. Pančochová si z toho bere své.

„Určité věci máme za samozřejmé. Protože je tak šílené pomyslet na to, že už tady nebudou,“ napsala v příspěvku na Instagramu. „Nic není napořád. A zranění mě naučila zůstat vděčná za všechno a za každého, koho miluju. Protože, s největší pravděpodobností, to tady nebude navždy.“

Pančochová v sezoně

BIG AIR

Cardrona: 4. místo

Modena: 6. místo

Atlanta: 11. místo

U-RAMPA

Copper Mountain: 16. místo

Laax: 13. místo

SLOPESTYLE

Laax: 23. místo

Seiseralm: 11. místo

Calgary: 10. místo