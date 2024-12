Kejval chce termín závodu Ledecké: Myslel jsem, že mě s tím vyhodí, ale...

Aktuální program olympijských her 2026, které se chystají v horách severní Itálie, staví Ester Ledeckou před dilema. V neděli 8. února, hned druhý soutěžní den olympiády, se buď musí vzdát účasti v ženském sjezdu na lyžích, jednom z neprestižnějších závodů Her, nebo odmítnout pokus o unikátní zlatý hattrick v paralelním obřím slalomu na prkně.

„Pro nás je to nemilá záležitost. Není to tak, že MOV trestá Českou republiku a Esterku,“ líčí Jiří Kejval.

Status quo se šéfovi Českého olympijského výboru nelíbí natolik, že po linkách olympijských funkcionářů rozjel pokus, který má za cíl umožnit Ledecké závodit v obou disciplínách. Se svým návrhem se obrátil na Kita McConnella, sportovního ředitele MOV.

„Původně jsem čekal, že mě s tím vyhodí. Pro Mezinárodní olympijský výbor jsou důležité příběhy. Ten Esterčin je silný. Dal jsem písemnou žádost, jestli je s tím možné něco udělat,“ uvedl Kejval.

Jisté je, že se nebude hýbat s konáním ženského sjezdu. Alpské lyžování patří během Her k nejatraktivnějším disciplínám, od kterých se odvíjí program dalších disciplín.

Kejval: Zatím neodpověděli, což beru jako pozitivium

Paralelní obří slalom v alpském snowboardingu je na olympiádě naopak jednou z méně sledovaných disciplín. A jestli jí někdo může zvednout televizí ratingy, je to Ledecká, zvlášť pokud by do závodu na prkně nastupovala s případnou lyžařskou medailí tak, jak se jí to povedlo na olympiádě 2018 v Pchjongčchangu.

„Zatím neodpověděli, což vidím jako pozitivium. Umím si živě představit, že by se snowboardovým závodem mohli šoupnout do jiného týdne,“ uvedl Kejval. „Pokud by se to podařilo, muselo by to být velké štěstí.“

Situaci komplikuje vzdálenost mezi oběma sportovními středisky, ženské alpské lyžování se bude konat v Cortině d´Ampezzo, snowboardové disciplíny budou v Livignu, kde se však zpožďuje výstavba závodního areálu.

„V Livignu nestojí lanovka, místo toho stojí les, který by tam neměl stát,“ řekl Kejval. „Je to italský naturel, všechno se dělá na poslední chvíli.“

Italská olympiáda bude specifická rekordním počtem olympijských areálů, které jsou rozesety od Milána s ledovými sporty a zahajovacím ceremoniálem na San Siru po široký horský pás na severu Itálie. V Cortině bude i bobová dráha, biatlonisti budou závodit kousek na sever v Anterselvě, klasičtí lyžaři směrem na jih ve Val di Fiemme. Odloučenými jednotkami bude Livigno se snowboardingem a Bormio s lyžařskými sjezdovkami pro muže. Závěrečný ceremoniál uspořádá Verona v nejstarším zachovaném antickém amfiteátru

Hala Santa Giulia v Miláně, kde bude hrát i český hokejový tým, se teprve staví.

„Je to hrubá stavba, bude se dávat střecha. Vypadá to, že se opravdu staví, na podzim by měla stát,“ ujišťuje Kejval.