Hnilička vyjednává výjimky pro EL, tenis i Oktagon. Řeší také tréninky

Předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička řeší s ministerstvem zdravotnictví výjimky pro mezinárodní sportovní akce, které by se v Česku měly uskutečnit v nejbližší době. Týká se to tenisového turnaje WTA v Ostravě, který by měl začít 19. října, zápasů fotbalové Evropské ligy za účasti Slavie, Sparty a Liberce a galavečeru MMA Oktagon 17, jenž je naplánovaný na tuto sobotu do Brna. Mělo by se také vyjasnit, jak na český sport dopadne omezení shromažďování.

Výjimky, o jejichž udělování ve čtvrtek při zastavování sportu v Česku hovořil ministr zdravotnictví Roman Prymula, jsou nejakutnější záležitostí. Tenis a bojová umění mají začít za několik dnů, první kolo Evropské ligy je naplánované na 22. října a druhé o týden později. „Pořadatelé potřebují oficiální potvrzení,“ uvedl Hnilička.

Pořád není úplně jasné, jak od středy nařízené omezení shromažďování na maximálně šest lidí ovlivní tréninky sportovců. Jde zejména o fotbalisty, kteří trénují venku. U profesionálů připadá v úvahu uplatnění ustanovení, že se omezení netýká osob v zaměstnání nebo společně vykonávajících podnikatelskou činnost. Přesný výklad ministerstva zdravotnictví ale zatím Národní sportovní agentura k dispozici nemá a specificky sportovcům nařízení výjimku neuděluje.

Zmraženy zůstávají tréninky uvnitř, což se týká ledního hokeje, halových míčových sportů a řady individuálních sportovních odvětví. Vnitřní sportoviště zůstávají uzavřena i pro profesionály, v hektické době posledních dní zatím výjimku nedostali.

Někteří se přesunuli na kempy do zahraničí, jako to udělali například plavci nebo judisté. Do Polska se vydal i nejlepší český squashista Daniel Mekbib. „Na jak dlouho, ještě nevím, ale minimálně na dva týdny,“ uvedl v tiskové zprávě. Na jarní uzávěru v Česku nechce ani vzpomínat. „Místo toho, abych útočil na turnajích na svá osobní maxima, tak jsem seděl doma a díval se na Netflix. To už opravdu nechci opakovat,“ prohlásil.

Mezinárodní squashové turnaje se už rozeběhly a i čeští reprezentanti na nich chtějí hrát. Třeba za tři týdny má řada z nich naplánovaný podnik do Salcburku, takže byť jen avizovaný dvoutýdenní tréninkový výpadek je pro jejich formu devastující.

V kritické situaci jsou i badmintonisté, kteří svůj sport venku provozovat nemohou. Adam Mendrek se chystá na olympijskou kvalifikaci a také na německou bundesligu. S tou má problémy, protože mu Němci nechtějí uznávat české testy. „Nedůvěřují jim. Musel bych pokaždé do karantény před zápasem, minimálně na tři dny, plus se nechat otestovat v Německu. Nabízeli mi také možnost, že bych se do Německa vrátil a zůstal tam trénovat dlouhodobě, ale mám již v Česku závazky a chci zůstat tady,“ posteskl si.

Od pondělka jsou v Česku zastaveny veškeré amatérské i profesionální sportovní soutěže. Toto opatření je zatím platné do 25. října. Ministr Prymula v minulém týdnu prohlásil, že pak se minimálně profesionální soutěže uvolní, ale vzhledem k pondělnímu přijetí ještě přísnějších restrikcí se to může změnit.