Sport Magazín: mladší Růžička, střelec Chramosta i ragby za komunismu
Už v pátek vychází Sport Magazín a rozhovor s bývalým hokejistou Vladimírem Růžičkou nejen o tíze zrádného příjmení. Jablonecký střelec Jan Chramosta pálí i po 16 letech v lize a vypráví o Řepkovi nebo Rosickém. Ragbyová legenda Eduard Krützner připomíná nabídky komunistů k užívání dopingu. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:
- Rozhovor: Vladimír Růžička mladší / Branky, děti, rodiče
- Paměť národa: Eduard Krützner / ragbyová legenda
- Z jiného úhlu: Lucie Šafářová / o US Open
- Uniklo z facebooku: Tomáš Souček / hříšník z West Hamu
- Rozhovor: Jan Chramosta / střelec fotbalového Jablonce
- TV program: všechny sportovní stanice
