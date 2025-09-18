Předplatné

Sport Magazín: mladší Růžička, střelec Chramosta i ragby za komunismu

Už v pátek vychází Sport Magazín a rozhovor s bývalým hokejistou Vladimírem Růžičkou nejen o tíze zrádného příjmení. Jablonecký střelec Jan Chramosta pálí i po 16 letech v lize a vypráví o Řepkovi nebo Rosickém. Ragbyová legenda Eduard Krützner připomíná nabídky komunistů k užívání dopingu. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:

  • Rozhovor: Vladimír Růžička mladší / Branky, děti, rodiče
  • Paměť národa: Eduard Krützner / ragbyová legenda
  • Z jiného úhlu: Lucie Šafářová / o US Open
  • Uniklo z facebooku: Tomáš Souček / hříšník z West Hamu
  • Rozhovor: Jan Chramosta / střelec fotbalového Jablonce
  • TV program: všechny sportovní stanice

