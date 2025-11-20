Davis Cup 2025: program, výsledky, Češi vyřazeni ve čtvrtfinále
Čeští tenisté nepostoupili do semifinále Davisova poháru, ve čtvrtfinále proti Španělsku padli 1:2. V české nominaci byla momentálně nejsilnější možná sestava a kapitán Tomáš Berdych neskrýval vysoké ambice. Finálový turnaj Davis Cupu trvá od do 23. listopadu. Veškeré informace o Davis Cupu 2025 a kde sledovat zápasy živě, naleznete v článku.
Program Davis Cupu 2025
ČTVRTFINÁLE
Francie - Belgie 0:2
18. 11. 2025
Moutet - Collignon 6:2, 5:7, 5:7
Rinderknech - Bergs 3:6, 6:7 (4:7)
-
Itálie - Rakousko 2:0
19. 11. 2025
Berrettini - Rodionov 6:3, 7:6 (7:4)
Cobolli - Misolic 6:1, 6:3
-
Španělsko - ČESKO 2:1
20. 11. 2025
Argentina - Německo
20. 11. 2025
SEMIFINÁLE
21. 11. 2025
22. 11. 2025
FINÁLE
23. 11. 2025
Kde sledovat Davis Cup 2025 živě?
Duely českých tenistů, semifinále a finále bude vysílat ČT sport. Variantou může být sledování online platformy ČT sport Plus. Další možností je zvolit streamy sázkových kanceláří (Tipsport, Chance, Fortuna a další).
Česká nominace na Davis Cup 2025
Turnaje se zúčastní pět českých tenistů. Kapitán Tomáš Berdych nominoval to nejsilnější, co má k dispozici. V nominaci tak nechybí Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, Jakub Menšík, Adam Pavlásek a Vít Kopřiva. S touto sestavou budou Češi bojovat o postup ze čtvrtfinále Davis Cupu.
NOMINACE ČESKÝCH HRÁČŮ NA DAVIS CUP 2025
Jiří Lehečka
Jakub Menšík
Tomáš Macháč
Adam Pavlásek
Vít Kopřiva
Výsledky finále Davis Cupu 2024
Itálie vs. Nizozemsko 2:0
Berrettini - van de Zandschulp
6:4, 6:2
Sinner - Griekspoor
7:6, 6:2
Bolelli / Vavassori - Koolhof / van de Zandschulp
nehráno
Vítězové Davis Cupu
Češi na Davis Cupu dvakrát slavili úspěch. Na vítězství v roce 2012 dokázali navázat v roce 2013. Jako Československo dokázali vyhrát v roce 1980. Poslední dva tituly získala jasně Itálie.
Rok
Vítěz
2024
Itálie
2023
Itálie
2022
Kanada
2021
-
2019
Španělsko
2018
Chorvatsko
2017
Francie
2016
Argentina
2015
Velká Británie
2014
Švýcarsko
2013
ČESKO
2012
ČESKO