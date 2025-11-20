Předplatné

Davis Cup 2025: program, výsledky, Češi vyřazeni ve čtvrtfinále

Jakub Menšík a Tomáš Macháč během rozhodující čtyřhry proti španělské dvojici
Jakub Menšík a Tomáš Macháč během rozhodující čtyřhry proti španělské dvojiciZdroj: Profimedia.cz
Jakub Menšík a Tomáš Macháč během rozhodující čtyřhry proti španělské dvojici
Jakub Menšík a Tomáš Macháč během rozhodující čtyřhry proti španělské dvojici
Český pár Jakub Menšík, Tomáš Macháč bojují ve čtyřhře o rozhodující bod
Český pár Jakub Menšík, Tomáš Macháč bojují ve čtyřhře o rozhodující bod
Český pár Jakub Menšík, Tomáš Macháč bojují ve čtyřhře o rozhodující bod
Jakub Menšík v zápase Davis Cupu proti Španělsku
Emoce Jakuba Menšíka v daviscupovém duelu se Španělskem
Otakar Plzák
Davis Cup
Čeští tenisté nepostoupili do semifinále Davisova poháru, ve čtvrtfinále proti Španělsku padli 1:2. V české nominaci byla momentálně nejsilnější možná sestava a kapitán Tomáš Berdych neskrýval vysoké ambice. Finálový turnaj Davis Cupu trvá od do 23. listopadu. Veškeré informace o Davis Cupu 2025 a kde sledovat zápasy živě, naleznete v článku.

Program Davis Cupu 2025

ČTVRTFINÁLE

Francie - Belgie 0:2

18. 11. 2025

Moutet - Collignon 6:2, 5:7, 5:7

 

Rinderknech - Bergs 3:6, 6:7 (4:7)

 

-

Itálie - Rakousko 2:0

19. 11. 2025

Berrettini - Rodionov 6:3, 7:6 (7:4)

 

Cobolli - Misolic 6:1, 6:3

 

-

Španělsko - ČESKO 2:1

20. 11. 2025

Carreňa - Menšík 5:7, 4:6

 

Munar - Lehečka 6:3, 6:4

 

Granollers, Martínez - Macháč, Menšík 7:6, 7:6

Argentina - Německo

20. 11. 2025

 
  
  

SEMIFINÁLE

 

21. 11. 2025

 
  
  
 

22. 11. 2025

 
  
  

FINÁLE

 

23. 11. 2025

 
  
  

Kde sledovat Davis Cup 2025 živě?

Duely českých tenistů, semifinále a finále bude vysílat ČT sport. Variantou může být sledování online platformy ČT sport Plus. Další možností je zvolit streamy sázkových kanceláří (Tipsport, Chance, Fortuna a další). 

Česká nominace na Davis Cup 2025

Turnaje se zúčastní pět českých tenistů. Kapitán Tomáš Berdych nominoval to nejsilnější, co má k dispozici. V nominaci tak nechybí Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, Jakub Menšík, Adam Pavlásek a Vít Kopřiva. S touto sestavou budou Češi bojovat o postup ze čtvrtfinále Davis Cupu.

NOMINACE ČESKÝCH HRÁČŮ NA DAVIS CUP 2025

Jiří Lehečka

Jakub Menšík

Tomáš Macháč

Adam Pavlásek

Vít Kopřiva

Výsledky finále Davis Cupu 2024

Itálie vs. Nizozemsko 2:0

Berrettini - van de Zandschulp

6:4, 6:2

Sinner - Griekspoor

7:6, 6:2

Bolelli / Vavassori - Koolhof / van de Zandschulp

nehráno

Vítězové Davis Cupu

Češi na Davis Cupu dvakrát slavili úspěch. Na vítězství v roce 2012 dokázali navázat v roce 2013. Jako Československo dokázali vyhrát v roce 1980. Poslední dva tituly získala jasně Itálie.

Rok

Vítěz

2024

Itálie

2023

Itálie

2022

Kanada

2021

-

2019

Španělsko

2018

Chorvatsko

2017

Francie

2016

Argentina

2015

Velká Británie

2014

Švýcarsko

2013

ČESKO

2012

ČESKO

