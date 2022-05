Roland Garros ONLINE: V akci Češky i Alcaraz. Muchová a Siniaková slaví

Do čtyřhry nakonec nastoupila dvojice Karolína Muchová - Markéta Vondroušová • ČTK / Roman Vondrouš

Tenistky Karolína Muchová i Kateřina Siniaková zvládly vstup do antukového Roland Garros! Muchová zasáhla z českých hráček do bojů jako první a porazila na divokou kartu hrající domácí Carole Monnetovou dvakrát 6:3. Deblová šampionka Siniaková zdolala Chorvatku Petru Martičovou 6:4, 7:6. O postup do druhého kola si zahraje ještě Marie Bouzková. Vpodvečer ji čeká duel s Ruskou Anastasií Gasanovovou, která coby „lucky loser“ (poražená hráčka z posledního kola kvalifikace) nahradila Američanku Lauren Davisovou, jež z turnaje odstoupila. Průběh celého dne sledujte ONLINE i s komentáři tenisového experta deníku Sport Jana Jarocha.