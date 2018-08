US Open: Kvitová s Vondroušovou jsou ve 2. kole, Veselý bez boje odstoupil

Osmadvacetiletá Kvitová rozjela zápas s Wickmayerovou suverénně. Ve vedru a vysoké vlhkosti vzduchu dala v první hře dvě esa a ukázala, že ji bolavé rameno z New Havenu nelimituje. Vyhrála úvodních šest výměn utkání, za 17 minut vedla i díky deseti vítězným míčům 5:0 a v prvním setu povolila soupeřce jen game.

Za stavu 1:1 ve druhém setu byl zápas na pět minut přerušen, protože se v hledišti udělalo špatně jedné z divaček a byla ošetřována. Wickmayerová se pak snažila hrát rychleji a Kvitová se tolik nedostávala k nátlakové hře. Chybovala a prohrávala 1:4. Při svém dalším podání po dvojchybě ztrácela 15:30, vzápětí ale dala eso a rozjela se. Zápas pak dokončila stejně, jako ho začala - získala pět gamů po sobě.

"Hrála jsem v prvním setu skvěle. I když jsem ztratila ve druhém servis, tak jsem se snažila a nechtěla jsem hrát třetí set. Bojovala jsem," řekla Kvitová, která si připsala 45. vítězný zápas v sezoně. "Sezona je neuvěřitelná, ani mě nenapadlo, že to takhle půjde," řekla. Její další soupeřkou bude Číňanka Wang Ja-fan.

Kvitová už letos získala pět titulů, ale na grandslamech se jí nedaří. S Australian Open a ve Wimbledonu se loučila v prvním kolem a v Paříži ve třetím.

Vondroušová si poradila s kvalifikantkou

Kristýně Plíškové se v úvodním setu nedařilo na podání a za 25 minut dostala od rozjeté Bertensové "kanára". Navíc prohrála i další tři gamy. "Nebylo by divný, kdyby to bylo dvanáct nula. To jsem asi nikdy nedostala," řekla Plíšková.

Zkusila pak více chodit na síť a hra se vyrovnala. "Začalo mi to psát," uvedla. Dotáhla na 4:4, vítězka přípravného turnaje v Cincinnati ale ve dvanáctém gamu druhým brejkem v setu rozhodla. "Ona nedá k ničemu prostor," řekla Plíšková.

Letos prohrála na všech grandslamech v prvním kole. "Aspoň se mám příští rok kde zlepšovat. Někdy se to tak sejde," komentovala silné soupeřky. V Austrálii vypadla s Polkou Agnieszkou Radwaňskou, v Paříži se Serenou Williamsovou z USA a nyní s rozjetou Bertensovou. "Jediný Wimbledon byl docela hratelný," řekla Plíšková, ale Rumunku Alexandru Dulgheruovou stejně v Londýně nezdolala.

Vondroušová měla letos už podruhé štěstí. Původně měla bojovat v kvalifikaci, ale do hlavní soutěže se posunula po odhlášení Rusky Jeleny Vesninové. Los jí přiřkl za soupeřku jednadvacátou nasazenou Mihaelou Buzarnescuová z Rumunska. Letošní finalistka z Prahy a vítězka v San Jose si v Montrealu vážně poranila kotník, do startu turnaje se nestihla uzdravit a odstoupila.

Proti Vondroušové nastoupila poražená z kvalifikace Barthelová a Češka v prvním setu dominovala. Ve druhém setu rozhodla o výhře brejkem v koncovce, v desáté hře slavila postup po proměněném třetím mečbolu.

Veselého zradila třísla, musel odstoupit

Jiří Veselý odstoupil na poslední chvíli kvůli nataženému levému tříslu z US Open a doufá, že stihne zářijovou baráž Davisova poháru. V mužské dvouhře se tak na newyorském grandslamu neobjeví žádný Čech poprvé po 48 letech.

Veselý se měl dnes v prvním kole střetnout s Francouzem Corentinem Moutetem. "Mrzí to hodně. Lepší je ale někdy udělat krok zpět, abych mohl pokračovat dopředu. Riskovat by nemělo cenu," řekl Veselý. Místo něj se do hlavní soutěže dostal poražený z kvalifikace Francouz Nicolas Mahut.

V polovině září čeká český tým baráž Davisova poháru s Maďarskem a 87. hráč světa doufá, že utkání stihne. "Čtrnáct dní tomu chci věnovat plnou péči a doufám, že na Davis Cup už budu stoprocentně připraven," řekl Veselý.

Tříslo si poranil na antukovém turnaji v Umagu v červenci ve druhém kole s Italem Marcem Cecchinatem. "Pak jsem to nějak ne úplně správně léčil a v Německu se to zranění obnovilo," zmínil challenger v Pullachu, kde skrečoval čtvrtfinále. "Ukázalo se, že mám natržený sval. Nestihl jsem to úplně doléčit," přiznal.

Od té doby se snažil dát tříslo do pořádku. Do New Yorku přiletěl ve čtvrtek, poprvé trénoval v pátek a v neděli zkusil set se Španělem Fernandem Verdascem. "Padesát minut to bylo dobré, pak mě to zase zabolelo," odhalil Veselý.

Stále doufal, že se za pomoci fyzioterapeutů připraví a zápas dokáže slušně odehrát. Nakonec se ale rozhodl odstoupit. "Nechci, aby se to vrátilo. Musel bych odpískat celou sezonu," uvedl. Za včasné odhlášení dostane podle nových pravidel padesát procent odměny za prohru v prvním kole, tedy 27 tisíc dolarů (593 tisíc korun).

Loni dohrál na US Open v 1. kole. Letos má bilanci 14 výher a stejný počet porážek. V červnu si na trávě v Antalyi zahrál semifinále a ve Wimbledonu prohrál v osmifinále s Rafaelem Nadalem. "Rád bych na Wimbledon navázal," přeje si.

V první stovce žebříčku jsou jen Veselý a Tomáš Berdych, který ale kvůli problémům se zády nehraje. Jiní čeští hráči se z kvalifikace do hlavní soutěže nedostali. US Open je bez českých tenistů stejně jako naposledy v roce 1970.

Djokovič se při postupu trápil

Wimbledonský vítěz Novak Djokovič postoupil na US Open do druhého kola po tříhodinové bitvě s Maďarem Mártonem Fucsovicsem. Srbský tenista, který se v New Yorku představil poprvé od finálové porážky v roce 2016, vyhrál 6:3, 3:6, 6:4, 6:0. Jeho dalším soupeřem bude domácí Tennys Sandgren.

Oba hráči na centrálním kurtu Artura Ashe v horkém a parném počasí trpěli. Jelikož teplota vystoupila na 36 stupňů Celsia, dostali podle pravidel po třetím setu desetiminutovou pauzu. "Oba jsme měli očividně problémy, teprve ke konci třetího setu mi začalo být trochu lépe. Do té doby to byl boj o přežití. Jen jsem se modlil, abych už se brzy cítil líp," řekl Djokovič k náročným podmínkám.

Jednatřicetiletý Srb, jenž US Open v letech 2011 a 2015 vyhrál, prohrával ve třetím setu 2:4. Pak už soupeři nedovolil ani game a ve čtvrté sadě ho vyprovodil s "kanárem".

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 53 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Moutet (Fr.) - Veselý (ČR) bez boje,

Gasquet (26-Fr.) - Sugita (Jap.) 6:3, 6:1, 6:3,

J. Sousa (Portug.) - Granollers (Šp.) 6:2, 6:2, 6:3,

Struff (Něm.) - Smyczek (USA) 7:6 (7:2), 6:4, 6:3,

Djere (Srb.) - Mayer (Arg.) 6:4, 6:4, 4:6, 2:1 skreč,

Čong Hjon (23-Korea) - Berankis (Lit.) 4:6, 7:6 (8:6), 6:0, 2:0 skreč,

Hurkacz (Pol.) - Travaglia (It.) 6:2, 2:6, 7:6 (8:6), 3:0 skreč,

Kukuškin (Kaz.) - Rubin (USA) 6:3, 6:1, 4:6, 7:6 (7:3),

Čilič (7-Chorv.) - Copil (Rum.) 7:5, 6:1, 1:1 skreč,

Carreňo (12-Šp.) - Džazírí (Tun.) 7:5, 6:2, 6:2,

Sandgren (USA) - Troicki (Srb.) 6:3, 6:4, 6:2,

Millman (Austr.) - Brooksby (USA) 6:4, 6:2, 6:0,

Djokovič (6-Srb.) - Fucsovics (Maď.) 6:3, 3:6, 6:4, 6:0,

Schwartzman (13-Arg.) - Delbonis (Arg.) 6:2, 7:6 (8:6), 6:2,

Benneteau (Fr.) - Cecchinato (22-It.) 2:6, 7:6 (7:5), 6:3, 6:4,



Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Kvitová (5-ČR) - Wickmayerová (Belg.) 6:1, 6:4,

Ósakaová (20-Jap.) - Siegemundová (Něm.) 6:3, 6:2,

Curenková (Ukr.) - Van Uytvancková (Belg.) 6:3, 6:2,

Wozniacká (2-Dán.) - Stosurová (Austr.) 6:3, 6:2,

Ostapenková (10-Lot.) - Petkovicová (Něm.) 6:4, 4:6, 7:5,

Townsendová (USA) - Anisimovová (USA) 3:6, 6:4, 6:3,

Glušková (Izr.) - Niculescuová (Rum.) 3:6, 7:5, 6:4,

Wang Ja-fan (Čína) - Schmiedlová (SR) 6:1, 3:6, 6:4,

Larssonová (Švéd.) - Cornetová (Fr.) 4:6, 6:3, 6:2,

Bertensová (13-Niz.) - Kristýna Plíšková (ČR) 6:0, 7:5,

Kerberová (4-Něm.) - Gasparjanová (Rus.) 7:6 (7:5), 6:3,

Garciaová (6-Fr.) - Kontaová (Brit.) 6:2, 6:2,

Flipkensová (Belg.) - Vandewegheová (24-USA) 6:3, 7:6 (7:3),

Sabalenková (26-Běl.) - Collinsová (USA) 6:0, 4:6, 6:4,

Cibulková (29-SR) - Rusová (Niz.) 4:6, 6:2, 6:3,

Sie Šu-wej (Tchaj-wan) - Alexandrovová (Rus.) 6:3, 4:6, 6:3,

Di Lorenzová - McHaleová (obě USA) 6:1, 7:6 (7:1),

Kruničová (Srb.) - Bacsinszká (Švýc.) 6:2, 3:6, 6:0,

Sasnovičová (Běl.) - Bencicová (Švýc.) 2:6, 6:1, 6:2,

Puigová (Portor.) - Vögeleová (Švýc.) 6:0, 6:0.