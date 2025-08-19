ONLINE: Nový formát mixu na US Open startuje. Muchová i Siniaková bojují o postup
Tenistky Kateřina Siniaková a Karolína Muchová na US Open hrají smíšenou čtyřhru, která startuje v novém formátu. Siniaková vytvořila nově dvojici s lídrem mužského singlového žebříčku Italem Jannikem Sinnerem, Muchová nastupuje po boku původně avizovaného Rusa Andreje Rubljova. Oba zápasy sledujte ONLINE na iSportu.
Jedenáctinásobná grandslamová šampionka v ženské a smíšené čtyřhře Siniaková se původně přihlásila s mužskou deblovou jedničkou Marcelem Arévalem ze Salvadoru. Nakonec ale bude startovat se Sinnerem, jehož původní spoluhráčka Američanka Emma Navarrová se odhlásila kvůli účasti na turnaji v Monterrey. Česko-italská dvojice obdržela divokou kartu.
Muchová s Rubljovem, kteří také neměli do poslední chvíle zajištěnou účast, se nakonec vešli do turnaje na základě kombinace aktuálního singlového žebříčku. České tenistce patří v pořadí WTA čtrnácté místo, Rubljov je jedenáctý.
Ve smíšené čtyřhře, která se hraje v novém formátu a netradičně před zahájením hlavních soutěží na US Open, figuruje šestnáct týmů. První a druhé kolo se uskuteční v úterý, semifinále a finále o den později. Hrát se budou zkrácené zápasy na dva vítězné sety do čtyř vítězných gamů bez výhod. Na klasických šest gamů, ale také bez výhod, se bude hrát jen finále. Ve hře je milion dolarů.