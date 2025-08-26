US Open ONLINE: Marné snahy. Kopřivu smetla jednička, v akci Nosková a Siniaková
Do tenisového US Open dnes v New Yorku vstupují i poslední čeští zástupci ve dvouhře. Vít Kopřiva končí už po prvním kole, ve kterém nestačil na světovou jedničku Jannika Sinnera a prohrál 0:3 na sety. Linda Nosková, která je nasazená jako číslo 21, čelí maďarské kvalifikantce Dalmě Gálfiové. Elitní deblistka Kateřina Siniaková v noci zabojuje o postup s domácí Hailey Baptisteovou. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.