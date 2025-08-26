Předplatné

US Open ONLINE: Marné snahy. Kopřivu smetla jednička, v akci Nosková a Siniaková

Vít Kopřiva na US Open rychle končí
Vít Kopřiva na US Open rychle končíZdroj: ČTK / AP / Yuki Iwamura
Italský tenista Jannik Sinner bez obtíží postupuje na US Open
Český tenista Vít Kopřiva končí na US Open už po prvním kole
Světová jednička Jannik Sinner bez obtíží postupuje přes Čecha Víta Kopřivu
Český tenista Vít Kopřiva během utkání s Jannikem Sinnerem
Jannik Sinner v prvním kole US Open proti Vítu Kopřivovi
Český tenista Vít Kopřiva na Roland Garros
US Open
Do tenisového US Open dnes v New Yorku vstupují i poslední čeští zástupci ve dvouhře. Vít Kopřiva končí už po prvním kole, ve kterém nestačil na světovou jedničku Jannika Sinnera a prohrál 0:3 na sety. Linda Nosková, která je nasazená jako číslo 21, čelí maďarské kvalifikantce Dalmě Gálfiové. Elitní deblistka Kateřina Siniaková v noci zabojuje o postup s domácí Hailey Baptisteovou. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

