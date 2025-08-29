Předplatné

US Open ONLINE: Čtyři české naděje v New Yorku bojují o osmifinále

Petro, děkujeme aneb loučení české lvice. V čem spočívala její tenisová genialita?
Tomáš Macháč na US Open
Barbora Krejčíková na US Open
Někdejší vítězka Wimbledonu Markéta Vondroušová
Čtveřice českých tenistů zabojuje v pátek o postup do osmifinále US Open. Jiří Lehečka zahájí na Grandstandu program s Belgičanem Raphaëlem Collignonem. Po něm půjde do akce Markéta Vondroušová proti nasazené sedmičce Jasmine Paoliniové z Itálie a program na třetím největším dvorci uzavře Barbora Krejčíková s turnajovou desítkou Emmou Navarrovou z USA. Tomáš Macháč bude hrát jako poslední na s Francouzem Ugem Blanchetem. Všechny duely sledujte ONLINE na webu iSport.

