US Open ONLINE: Čtyři české naděje v New Yorku bojují o osmifinále
Petro, děkujeme aneb loučení české lvice. V čem spočívala její tenisová genialita?
Čtveřice českých tenistů zabojuje v pátek o postup do osmifinále US Open. Jiří Lehečka zahájí na Grandstandu program s Belgičanem Raphaëlem Collignonem. Po něm půjde do akce Markéta Vondroušová proti nasazené sedmičce Jasmine Paoliniové z Itálie a program na třetím největším dvorci uzavře Barbora Krejčíková s turnajovou desítkou Emmou Navarrovou z USA. Tomáš Macháč bude hrát jako poslední na s Francouzem Ugem Blanchetem. Všechny duely sledujte ONLINE na webu iSport.