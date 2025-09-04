Muchová na US Open končí ve čtvrtfinále. Siniaková bude ve finále čtyřhry
Tenistka Karolína Muchová potřetí za sebou do semifinále grandslamového US Open nepostoupila. Nasazená jedenáctka prohrála na newyorském betonu s bývalou světovou jedničkou a čtyřnásobnou granslamovou šampionkou Naomi Ósakaovou z Japonska 4:6, 6:7. Turnaj tak pokračuje ve dvouhře bez českých zástupců.
Devětadvacetiletá Muchová, která dohrávala dnešní čtvrtfinále s obvázaným levým stehnem, ztratila duel po hodině a 49 minutách. S Ósakaovou prohrála třetí z pěti vzájemných zápasů. Nenavázala proti ní v New Yorku na loňské vítězství, kdy ji zdolala ve druhém kole 6:3, 7:6.
„Cítím se jako po prohraném zápase. Bylo to fakt těžké utkání. Naomi hrála dobře. Možná mi už pak chyběly síly, ale i kdybych byla stoprocentní, tak by ten zápas bylo těžké ubojovat,“ řekla českým novinářům Muchová
Zranění si přivodila v průběhu prvního setu. „Blbě jsem tam dostoupla a trochu mě píchlo ve svalu. A tím, že to byla levá noha, přes kterou hraju dost forhendy a servis, tak mě to limitovalo. Trochu mi pomohlo, jak mi to fyzio po setu stáhla, ale určitě ten pohyb nebyl takový, jaký by byl bez toho,“ doplnila.
Nasazená třiadvacítka Ósakaová, která turnaj ve Flushing Meadows ovládla v letech 2018 a 2020, pokračuje v nejlepším grandslamovém vystoupení od loňského návratu po mateřské přestávce. V semifinále se střetne s Američankou a nasazenou osmičkou Amandou Anisimovovou.
„Hrozně moc to pro mě znamená. Jsem překvapená, že ani nepláču,“ řekla v rozhovoru na kurtu Ósakaová. „Před dvěma lety jsem tady sledovala semifinále z tribuny a doufala, že tu znovu budu moci hrát. Plní se mi sny. Bylo za tím ale spousta tvrdé práce,“ podotkla.
Obě tenistky se od začátku opíraly o servis. Muchová sice měla hned v úvodním gamu brejkbol, ten ale neproměnila a do konce setu už další možnost nedostala. Vyrovnaný první set dospěl do koncovky, kde Muchová za stavu 4:5 povolila na podání Ósakaové vedení 40:0. První setbol sice česká hráčka odvrátila, při druhém už ale neuspěla.
Před začátkem druhého setu si Muchová vyžádala pauzu na ošetření. Ze zázemí se později vrátila s obvázanou levou nohou. Finalistka předloňského Roland Garros prolomila hned v úvodní hře soupeřčin servis, brejk ale vzápětí nepotvrdila. Další šanci získala Muchová v devátém gamu, kdy i díky těsnému autu Ósakaové získala brejk na 5:4. Ani tentokrát ale výhodu nevyužila a set nedopodávala.
Po dalších dvou nevyužitých brejkbolech Muchové dospěla sada do zkrácené hry, kde se dařilo lépe Ósakaové. Japonka nejprve získala díky třem vyhraným míčkům za sebou náskok 4:1 a později si vypracovala při vedení 6:2 čtyři mečboly. Muchová první odvrátila, při druhém ale zahrála míček do autu a Ósakaová mohla slavit.
„Byl to neuvěřitelně těžký zápas. Ona (Muchová) je jednou z nejlepších hráček na světě. Pokaždé, když proti ní hraju, je to náročné. Vloni mě tu porazila, když jsem na sobě měla jeden ze svých nejlepších outfitů. Byla jsem tehdy hodně naštvaná. Teď jsem vděčná, že tady mohu být,“ doplnila Ósakaová.
Siniaková zabojuje o 11. grandslamový titul ve čtyřhře
Kateřina Siniaková si zahraje ve čtyřhře na US Open o druhý titul. S Američankou Taylor Townsendovou porazily v semifinále rusko-belgický pár Veronika Kuděrmětovová, Elise Mertensová 6:3, 7:6. Ve finále se utkají na newyorském betonu buď s Italkami Sarou Erraniovou a Jasmine Paoliniovou, nebo kanadsko-novozélandským párem Gabriela Dabrowská, Erin Routliffeová.
Siniaková s Townsendovou, které plní roli jedniček, porazily čtvrté nasazené soupeřky za hodinu a 46 minut. Turnajem pokračují bez ztráty setu. Česko-americká dvojice bojuje o třetí společný titul: vedle letošního triumfu na Australian Open uspěly také vloni ve Wimbledonu.
Devětadvacetiletá Siniaková usiluje v ženské čtyřhře o 11. grandslamovou trofej, ve Flushing Meadows může vyhrát podruhé. Dosud zde uspěla před třemi lety po boku Barbory Krejčíkové.
Siniaková s Townsendovou sice přišly v prvním setu o úvodní servis, poté ale čtyřmi gamy za sebou vývoj otočily. V závěrečné hře odvrátily brejkbol a naopak proměnily první setbol.
Ve druhém setu sice česko-americká dvojice nevyužila vedení 2:0, v šestém gamu ale přečkala na servisu další čtyři brejkboly. Rozhodlo se v tie-breaku, kde Siniaková s Townsendovou utekly brzy do vedení 4:0 a zvítězily 7:3.
Domácí Anisimovová vyřadila světovou dvojku
Americká tenistka Amanda Anisimovová je třetí semifinalistkou US Open. Nasazenou dvojku Igu Šwiatekovou z Polska porazila 6:4, 6:3 a čeká ji vítězka duelu mezi Karolínou Muchovou a Japonkou Naomi Ósakaovou.
Anisimovová před necelými dvěma měsíci dostala od Šwiatekové dva „kanáry“ ve finále Wimbledonu. Dnešní odveta jí vyšla dokonale a na domácím grandslamu v New Yorku si poprvé zahraje o finále. „Vrátit se takhle po Wimbledonu je výjimečné, je to jako sen,“ řekla.
Kanaďan Auger-Aliassime postoupil podruhé do semifinále
Kanadský tenista Félix Auger-Aliassime postoupil podruhé do semifinále US Open. Australana a nasazenou osmičku Alexe de Minaura porazil na newyorském betonu 4:6, 7:6, 7:5, 7:6. V boji o premiérové grandslamové finále narazí buď na světovou jedničku Itala Jannika Sinnera, nebo jeho krajana Lorenza Musettiho.
Turnajová pětadvacítka Auger-Aliassime vyřadil na turnaji ve Flushing Meadows třetího nasazeného hráče za sebou. Předtím si poradil s Rusem Andrejem Rubljovem (15.) a Němcem Alexanderem Zverevem (3.). De Minaura dnes zdolal po čtyřech hodinách a deseti minutách. Soupeře předčil v poměru vítězných míčů 51:29, zaznamenal také 22 es.
Pětadvacetiletý Auger-Aliassime si vyrovnal na US Open dosavadní grandslamové maximum, mezi čtyřmi nejlepšími zde byl ještě před čtyřmi lety. O rok starší De Minaur prohrál naopak i šesté grandslamové čtvrtfinále a druhé v tomto roce.
Výsledky tenisového US Open
Ženy, dvouhra - čtvrtfinále:
Anisimovová (8-USA) - Šwiateková (2-Pol.) 6:4, 6:3.
Ženy, čtyřhra - semifinále:
SINIAKOVÁ, Townsendová (1-ČR/USA) - V. Kuděrmětovová, Mertensová (4-Rus./Belg.) 6:3, 7:6 (7:3), Dabrowská, Routliffeová (3-Kan./N. Zél.) - Erraniová, Paoliniová (2-It.) 6:4, 6:3.
Muži, dvouhra - čtvrtfinále:
Auger-Aliassime (25-Kan.) - De Minaur (8-Austr.) 4:6, 7:6 (9:7), 7:5, 7:6 (7:4), Sinner (1-It.) - Musetti (10-It.) 6:1, 6:4, 6:2.