Šampionka pohrdavě o čtyřhře: Nenadřete se, mělo by se na ní šetřit | iSport.cz

Tenis se po dlouhá léta štěpí na jiné dva tábory. Mají ženy dostávat stejné odměny jako muži? Klasická otázka, která mezi členkami organizace WTA a zástupci asociace ATP rozpoutala nejednu vášnivou diskuzi připomínající italskou domácnost.

Marion Bartoliová se nyní postarala v tenisovém prostředí o jiný typ sváru. Poměrně diskriminačním tónem se pustila do deblistů a deblistek. Těm by utáhla opasky – seškrtáním prize money a zrušením deblových soutěží na některých turnajích.

„Ve čtyřhře se nenadřete tolik jako v singlu. Nemusíte tolik trénovat,“ prohodila v tenisové talk show Match Points Bartoliová. Důvodem jejích slov není žádná nenávist vůči většímu kurtu. Ostatně sama na něm odehrála přes dvě stě zápasů a získala tři tituly. Bartoliová tím především mířila k možnému východisku koronavirové krize. Finanční obnos ušetřený na deblu by přesunula do kvalifikací akcí na elitních okruzích či na menší turnaje.

Jejich běžní aktéři v současné době zažívají existenční problémy.

„Moc nevím, proč se čtyřhra hraje celoročně na všech turnajích. Chápu to na grandslamech a olympijských hrách, protože tam se stáváte součástí tenisové historie,“ uvedla dále vítězka Wimbledonu z roku 2013. „Nevím, jestli deblové zápasy zastavit úplně, ale peníze, které by se na nich ušetřily, by se mohly hodit jinde. Mohlo by to být řešení,“ pokračovala.

Impulzem k tomuto typu vyjádření se pro Bartoliovou stalo obrážení turnajů s její aktuální svěřenkyní Jelenou Ostapenkovou, šampionkou Roland Garros z roku 2017. „Viděla jsem, že někteří deblisté mají tým, ve kterém je třeba až šest lidí. Když jsem hrála já, nemohla jsem si ani jako singlistka dovolit takto velký tým, který by se mnou byl pořád. Oni hrají jen debla a utáhnou to!“

Konkrétní ale pětatřicetiletá Francouzka nebyla. Předem se omlouvala, že její názor asi nebude příliš populární. To skutečně není, a to ani v její domovině. Fabrice Martin, aktuálně 24. hráč deblového žebříčku, má jasno. „Nikdy jsem neviděl, že by okolo sebe měli deblisté šest koučů. Možná u pěti párů na celé túře platí, že s ním jezdí dva trenéři a jeden fitness kouč.“

Další protinázor nabídla Kanaďanka Gabriela Dabrowská, u jejíhož jména nyní v deblovém žebříčku svítí číslovka sedm. „Některé tenisové federace vysílají tým lidí, aby s jejich hráči a jejich hráčkami spolupracovali, ale neznám jediného deblového tenistu, se kterým by cestovali více než dva lidé,“ nechala se slyšet vítězka devíti titulů ze čtyřhry na okruhu WTA.

Z výčtu nesouhlasných reakcí lze zmínit také dalšího Francouze Nicolase Mahuta, který se stručně a cynicky vyjádřil na Twitteru. „Žárlím. Vždycky jsem si myslel, že jsem měl velký tým. Můžete mi představit deblistu, který s sebou vozí šest lidí?“

Finance v singlu a v deblu? Dva různé světy

Možná by debloví specialisté byli rádi, kdyby slova Bartoliové mohla být reálná a společnost onoho sexteta odborníků se stala skutečností. Jenže to prize money jen těžko umožní. Když se ve fotbale říká, že Evropská liga je chudší sestřičkou Ligy mistrů, debl je pak v tenise ne příliš zámožným sourozencem singlu.

Zde je příklad. Jeden z prvních ženských tenisových podniků roku se tradičně koná v australském Brisbane. Loni si zde vítězka dvouhry přišla na 188 tisíc amerických dolarů (přes 4,5 milionu korun). Ve čtyřhře byl celkový budget na turnajového pavouka nižší o 25 tisíc dolarů. Mezi šestnáct týmů, tudíž 32 hráček, se tak rozdělilo „pouze“ 163 tisíc dolarů (necelé 4 miliony korun). To budiž důkazem skromnějších poměrů na deblových dvorcích, které by se podle myšlenek Bartoliové měly stát ještě skoupějším prostředím.

U deblistů a deblistek částečně zpochybňovala úsilí, které musí vložit do duelu. O tom, jak odlišné množství sil potřebuje hráč dát do utkání dvouhry a tenista ve čtyřhře, lze jen spekulovat. Každopádně v elitní desítce deblového rankingu žen je mnoho hráček, které si plní především singlové povinnosti, a k tomu si jako extra porci přidávají čtyřhru.

Například Aryna Sabalenková, současná světová jedenáctka v singlu a pětka v deblu, loni odehrála obří porci 103 zápasů. Hned 42 z nich po boku Elise Mertensové ve čtyřhře. Češka Barbora Strýcová odkroutila v minulé sezoně 92 duelů, více než polovinu z nich v deblu. Pro hráčky typu Sabalenkové a Strýcové platí, že míra úsilí a chtíče, kterou musí vložit do deblu odměněného „almužnou“ po odehrání solitérské disciplíny, rozhodně není malá.

Je otázkou, jak by se zmíněné tenistky v budoucnu postavily k situaci, v rámci níž by se škrty ve čtyřhře, které by nedoprovázelo šetření ve dvouhře, staly realitou.