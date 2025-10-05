ONLINE: Nosková - Anisimová 0:1. Česká jednička ve finále v Pekingu dostala kanára
Na dosah má nejcennější titul v dosavadní kariéře. Česká tenistka Linda Nosková na turnaji v Pekingu od 13.00 hraje o premiérový triumf elitní akce WTA 1000 proti Američance Amandě Anisimové. Dvacetiletá rodačka z Přerova se do souboje se světovou čtyřkou probojovala senzačním vyřazením její krajanky Jessicy Pegulaové. Už nyní má jisté, že bude v novém vydání světového žebříčku novou českou jedničkou. Dotáhne skvělou jízdu do konce? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.