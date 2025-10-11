Předplatné

Útok na další titul? Siniaková v Číně bude zápolit o čtvrtý deblový triumf v sezoně

Kateřina Siniaková do finále čtyřhry ve Wu-chanu
Kateřina Siniaková do finále čtyřhry ve Wu-chanuZdroj: profimedia.cz
Česká tenistka Kateřina Siniaková si ve Wu-chanu zahraje o titul ve čtyřhře. Spolu s Australankou Storm Hunterovou v semifinále porazily 6:3 a 6:0 slovensko-britskou dvojici Tereza Mihalíková, Olivia Nichollsová.

Ve finále Siniakovou a Hunterovou čekají vítězky zápasu mezi maďarsko-německým párem Fanny Stollárová, Laura Siegemundová a Aleksandrou Kruničovou ze Srbska s Annou Danilinovou z Kazachstánu.

Světová jednička ve čtyřhře Siniaková bude usilovat o čtvrtý deblový titul v sezoně. S Američankou Taylor Townsendovou ovládla Australian Open a turnaj v Dubaji, poté triumfovala s Barborou Krejčíkovou v Soulu.

Celkem má Siniaková na okruhu WTA v kariéře ve čtyřhře na kontě 31 titulů, včetně deseti na grandslamech. Ve dvouhře devětadvacetiletá česká tenistka dosud ovládla pět turnajů.

