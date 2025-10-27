Životní posun po prohraném finále v Tokiu, Nosková je třináctá na světě
Tenistka Linda Nosková se po finálové účasti na turnaji v Tokiu posunula ve světovém žebříčku na životní 13. místo. Polepšila si o čtyři příčky a upevnila si pozici české jedničky.
Nosková v Tokiu usilovala o druhý titul v kariéře, ale s Belindou Bencicovou ze Švýcarska prohrála 2:6, 3:6. Dvacetiletá Češka si alespoň vylepšila maximum v pořadí WTA, kterým bylo dosavadní 17. místo.
O šest míst za Noskovou je Karolína Muchová, v první stovce jsou ještě Markéta Vondroušová (34.), Marie Bouzková (41.), Kateřina Siniaková (49.), Tereza Valentová (55.), Barbora Krejčíková (64.) a Sára Bejlek (84.). Siniaková je navíc jedničkou ve čtyřhře.
Nejvýše postaveným českým tenistou je Jiří Lehečka na 18. místě, hned za ním figuruje Jakub Menšík. Tomáš Macháč je na 34. pozici a v první stovce jsou také Dalibor Svrčina (89.) a Vít Kopřiva (93.).
Ženskému žebříčku stále vládne Aryna Sabalenková z Běloruska. Mužskou jedničkou je Carlos Alcaraz, který by měl vést výběr Španělska proti českému týmu v listopadovém čtvrtfinále Davisova poháru.