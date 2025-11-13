Sport Magazín: útok na Davis Cup, Berdych a americký fenomén Messi

Předplatné

Tenis
Už v pátek vychází Sport Magazín zacílený na vrchol letošního Davis Cupu. Rozhovor s kapitánem Tomášem Berdychem, soupisky všech týmů Final 8, vzpomínky na top momenty i všechny historické šampiony. Tenisu se věnuje i Lucie Šafářová a facebook Novaka Djokoviče. Fanoušky fotbalu přitáhne strhující americký příběh Lionela Messiho. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co také najdete v páteční příloze deníku Sport:

  • Rozhovor: Tomáš Berdych / daviscupový kapitán

  • Servis: Final 8 Davis Cupu / soupisky, program

  • Historie: české a čs. úspěchy / sestavy šampionů od roku 1900

  • Fenomén: Lionel Messi / strhující americká story

  • Z jiného úhlu: Lucie Šafářová / o DC i Kateřině Siniakové

  • Uniklo z facebooku: Novak Djokovič / po 101. vítězném turnaji

  • TV program: všechny sportovní stanice

