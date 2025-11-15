Potřetí v řadě ve finále. Sinner si zahraje o titul na Turnaji mistrů, zdolal De Minaura
Italský tenista Jannik Sinner postoupil potřetí v řadě do finále Turnaje mistrů. Obhájce trofeje porazil před bouřlivým domácím publikem v Turíně Australana Alexe De Minaura 7:5, 6:2 a vítěznou sérii na tvrdém povrchu v hale prodloužil už na 30 zápasů. O titul se v neděli utká s vítězem druhého semifinále mezi světovou jedničkou Carlosem Alcarazem a Félixem Augerem-Aliassimem.
Čtyřiadvacetiletý Sinner porazil o dva roky staršího De Minaura i ve 13. vzájemném utkání. Po vyrovnaném průběhu úvodního setu zápas zlomil, když od stavu 4:5 vyhrál sedm gamů v řadě. Získal tak první set a ve druhém odskočil do vedení 4:0. Náskok už si v poklidu pohlídal a i čtvrté utkání na letošním Turnaji mistrů ovládl bez ztráty setu, nepřišel přitom dokonce ani jednou o servis.
Celkově už Sinner na závěrečné akci sezony vyhrál 18 setů v řadě. Naposledy sadu ztratil ve finále 2023, v němž podlehl Novaku Djokovičovi 3:6, 3:6.
Od premiérového ročníku Turnaje mistrů v roce 1970 se stal Sinner teprve třetím hráčem, který v jedné sezoně dokázal postoupit do finále všech čtyř grandslamů i ATP Finals. Před ním to dokázali shodně dvakrát jen Roger Federer a Novak Djokovič, čtyřnásobný grandslamový šampion, jenž letos získal tituly na Australian Open a ve Wimbledonu, je ale nejmladší z nich.
Turnaj mistrů v Turíně:
Dvouhra - semifinále:
Alcaraz (1-Šp.) - Auger-Aliassime (8-Kan.) 6:2, 6:4,
Sinner (2-It.) - De Minaur (7-Austr.) 7:5, 6:2.
Čtyřhra - semifinále:
Salisbury, Skupski (5-Brit.) - Glasspool, Cash (1-Brit.) 6:7 (3:7), 6:3, 10:8,
Heliövaara, Patten (2-Fin./Brit.) - Bolelli, Vavassori (7-It.) 6:4, 6:3.