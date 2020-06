Šmicer objasnil dres Sparty. Pastrňák ho bránil, Voráčkovi vadí nenávist

Vyvolal doslova pozdvižení. Na sociálních sítích se to hemžilo třaskavými, často i urážlivými a hanebnými komentáři vůči jeho osobě. Slávista Vladimír Šmicer o víkendu vyběhl do exhibičního fotbalového zápasu v rámci oslav narozenin lékaře Miloše Barny v dresu Sparty – nutno podotknout hokejové. Jeho „prohřešek“ se stal jedním z témat pořadu TIKI-TAKA na O2 TV Sport, kde se k němu vyjádřil nejen samotný Šmicer, ale i hosté David Pastrňák, Jakub Voráček a Petr Švancara.

Takovou smršť, spršku negativních reakcí a nadávek nečekal. Bývalý fotbalista Vladimír Šmicer, ortodoxní slávista tělem i duší, udělal o víkendu ústupek. Při oslavě kamaráda lékaře Miloše Barny se dostal do mužstva, které vyhledávaný doktor léčil. Spolu s ním tam byli Ivan Hašek, Horst Siegl, Jiří Zelenka, Richard Žemlička…

Ti následně vytáhli sparťanské dresy. „Jestli mě v tom někdo vyfotí, tak určitě nějaké reakce budou,“ uvědomoval si Šmicer okamžitě. „Myslím si, že jsem projevil respekt vůči soupeřům několikrát a nepřipadalo mi vhodné, abych třeba hrál se zalepeným eskem,“ doplnil v pořadu TIKI-TAKA, která na O2 TV Sport bude k vidění dnes od 20 hodin.

„Sparťanský fotbalový dres bych si určitě nevzal, protože bych věděl, co by to rozpoutalo. Viděl jsem ale, že stačí i hokejový,“ pochopil rychle poté, co se objevila jeho fotografie v rudém trikotu s bílým „S“ na hrudi na sociálních sítích. K tomu aby oblékl fotbalový dres přitom nebylo daleko. Když prohrál sázku, měl se v něm projet v tramvaji po Letné. „Odmítl jsem to s tím, že se vzdám honorářů z TIKI-TAKA na celý rok ve prospěch charity,“ zavzpomínal.

Ačkoliv šlo o motivy hokejové Sparty, byly některé reakce doslova bez zábran. „Nečekal jsem, že to zajde takto daleko. Spíš to špatně kousali naši slávističtí fandové. Neviděl jsem v tom ale nic špatného, nechtěl jsem žádnou provokaci. Myslím si, že o mojí příslušnosti nikdo nepochybuje. Až mě určité věci trochu mrzí, ale někteří to tak mají dané, že prostě Sparta vůbec nic, že to nesmím,“ uvedl bývalý český reprezentant a vítěz Ligy mistrů.

„Štístka“ se ve studiu zastaly hokejové hvězdy David Pastrňák s Jakubem Voráčkem. „Šmíca to řekl dobře. Zaprvé je to oslava blízkého, se kterým trávil čas. Když přijdete na oslavu a mají tam dresy Sparty, tak asi nebudete kasanova, který řekne: Ne, v tomhle na hřiště nejdu! A vezmete si bílé tričko. Udělal to dobře, s respektem ke kamarádovi. Nevidím v tom nic špatného,“ reagoval Pastrňák.

Útočník Bostonu situaci přirovnal k tomu, když si s Jakubem Vránou při tréninkovém zápase prohodili dresy Bruins a Washingtonu, v čemž také neshledával absolutně nic zlého. „Sportovní komunita musí podobné věci občas nějak přežít. Bohužel to ale někdy lidi nepochopí,“ dodal nejlepší střelec základní části NHL.

„Nenávist na sociálních sítích je strašná, ať se to týká čehokoliv - politiky, sportu… Jeden z nejlepších fotbalistů, co jsme kdy měli a oni mu takto nadávají. Lidi jsou nasr**ý na svůj život a pak si to vybíjejí na sociálních sítích. Vůbec se tím nezabývej, s*r na to,“ řekl směrem k Šmicerovi Voráček.

Petr Švancara se naopak postavil na opačnou stranu. „Ty v**e, to je hrozný. To si děláš srandu,“ zareagoval bleskově, když uviděl snímek Šmicera ve sparťanském.

„Já bych to nikdy neudělal. Jsem na straně ortodoxních fanoušků. A neříkám to kvůli tomu, abych se jim zalíbil. Nemůžeš obléct dres Sparty – Nikdy! Nikdy! Nikdy! Ani cyklistické,“ uvedl zarytý Brňan, který si v minulosti střihl i krátkou štaci ve Slavii. „Hraju za Real TOP Praha, a když se fotíme, tak rukou vždycky zakryju znak s Prahou. Vypadá to, že jsem jak de**l, že se držím za srdce, ale já jen zakrývám Prahu. Tak to mám hozené já,“ doplnil svůj postoj.