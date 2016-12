Pět mužů na lavičce Sparty: jak budou fungovat Holoubek, Požár a spol.

Je jasno, na jaře povede fotbalovou Spartu trenérské duo Tomáš Požár a David Holoubek. Post hlavní kouče ovšem zaujme prvně jmenovaný. Jak bude nový model fungovat v praxi? Podobně jako na podzim, shodli se zainteresované osoby. Tréninkovým procesem bude patrně pověřen tým asistentů, do kterého přibyl ještě Holoubkův kolega od mládeže Petr Havlíček. Zásadně odlišné nebudou ani kompetence při přípravě na zápas. Jak to bude mezi pěti muži na lavičce Sparty fungovat?

Šéf realizačního týmu. Z pozice sportovního ředitele bude mít pod drobnohledem dění v prvním týmu. Obrovské kompetence přenechá Davidu Holoubkovi, nelze předpokládat, že by mu výrazněji mluvil do trenérské práce. Jako oficiální trenér ale bude muset být automaticky na lavičce a také se účastnit tiskových konferencí.

David Holoubek

první asistent

Faktický šéf sparťanské střídačky. On povede tréninky, bude určovat sestavu a věnovat se koučinku během zápasů. S nadřízeným Tomášem Požárem bude vše konzultovat, odpovědnost ale půjde za ním. Co se týče oficialit, jde hlavně o to, aby Holoubek nevystupoval mediálně jako hlavní trenér.