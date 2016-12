Šlágr v kůži sudího: Co říkal hráčům před zápasem a jak řešil tmu v Edenu?

Rozcvička, pozdravy s hráči a jde se na to! Práce fotbalového sudího je celkem rutinní záležitost. Zcela jinak však vypadá, když slyšíte každé jeho slovo. V podzimním duelu mezi Slavií a Mladou Boleslaví (2:1) měl hlavní rozhodčí Radek Příhoda u sebe po celý zápas mikrofon, a tak všechna jeho slova mohou nyní fanoušci slyšet. Jak řešil výpadek světel v Edenu a co mu řekl Marek Matějovský na vyloučení? Podívejte se na video.

Vše začíná, když sudí, kteří ligový zápas budou řídit, dorazí na stadion. Po převléknutí do pracovního úboru se Příhoda a jeho kolegové vydají na rozcvičení, jelikož i pro ně je zápas velkou fyzickou námahou. „Uděláme dvě kola!“ zahlásí hlavní arbitr a výklus v Edenu začíná.

Během něho potká trojice sudích hned několik hráčů a trenéry. Jako první se k Příhodovi hlásí kapitán Slavie Jiří Bílek. „Prý ti dnes nemůžu nadávat,“ usmívá se opora domácích. „Ty nenadáváš nikdy,“ odpoví mu Příhoda.

Po rozcvičení se oba týmy pomalu, ale jistě chystají do tunelu, odkud je sudí odvedou na hrací plochu. Hráči se příliš nehrnou a tak se Příhoda ujišťuje, zda už může zapískat povel, že mají být týmy připraveny k odchodu. Mezitím si stihne poklábosit s ikonou hostů Markem Matějovským.

VIDEO: Ligový zápas v kůži rozhodčího Radka Příhody

Poté už však musí myslet pouze na samotný zápas, který se hraje v obrovském nasazení. Po faulu hostujícího Kúdely okamžitě zapíská a křičí: „Podej mu ruku a pojď ke mně. Opatrně, prosím tě,“ říká faulujícímu hráči. Podobný scénář se opakuje o několik minut později. To se nechtěného faulu dopouští opět hráč Boleslavi Adam Jánoš a s verdiktem sudího nesouhlasí. „Nechtěl jsi, já vím. Cvrnknul jsi ho a to je faul. Tak už to v životě chodí,“ vysvětluje mu Příhoda.

A nerozhodí jej ani náhlý výpadek světel, který duel postihne. Zamíři k vedoucím mužstev a řeší, jaký bude další scénář. „Co se děje? Nevíme, jo? Tak počkáme dvě minuty a půjdeme dovnitř. Je to lepší, aby hráči nevystydli,“ říká zástupcům obou celků.

Po nahození světel se jde znovu hrát a hlavní sudí si jen zkontroluje u asistenta, jak dlouho se nehrálo, aby věděl, kolik času se má případně nastavit.

Další náročný okamžik pro Příhodu nastává v 79. minutě zápasu, kdy po druhé žluté kartě vylučuje zkušeného harcovníka Boleslavi Marka Matějovského, který neohrabaně zajel do slávistického záložníka Josefa Hušbauera.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Slavia - Mladá Boleslav: Matějovský zajel do Hušbauera a dostal druhou žlutou • VIDEO iSport TV

„Proč to děláš, tohle?“ zlobí se Matějovský. Příhoda však o vyloučení nehodlá diskutovat. „Matěji běž a nekomplikuj to!“ rázně utíná diskuzi a posílá hráče do šaten.

Po závěrečném hvizdu se sejde na půli se svými kolegy a v rychlosti se jich zeptá na klíčové okamžiky zápasu. Poté, co zamíří k lavičkám, potká slávistického trenéra Jaroslava Šilhavého a gratuluje mu k výhře. „Dobrá práce a hezký fotbal. Na tohle budou lidi chodit, Jardo,“ říká domácímu kouči, než se odebere do útrob stadionu.