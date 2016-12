Chtěl bych dát nějaké góly a získat se Slavií trofeje, přeje si norská posila

Posunout se v kariéře, získat nějaké trofeje a zahrát si evropské poháry. S takovými plány přišel do Slavie obránce se zkušenostmi z norské reprezentace Per-Egil Flo. Klubu z Edenu se upsal do léta roku 2019. „Ligu mistrů jsem nikdy nehrál, to by byl prima start. Zahrát si evropské poháry, to musí bavit každého a já bych si to rád zopakoval,“ řekl bývalý hráč Molde pro Slavia TV.