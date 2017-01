Hodnocení posil Sparty a Slavie: Vatajelu udělal progres, Alvir bavil diváky

První vstřelený gól si španělský ofenzivní univerzál může odškrtnout. V sobotním duelu proti Teplicím nastoupil na hrotu a ukázal, že bude pro Spartu velmi platným hráčem. Po přihrávce od obránce Vjačeslava Karavajeva přebral míč v pokutovém území a propálil brankáře Severočechů. Nejednou se snažil vžít do role asistenta a spoluhráčům nabídl několik zajímavých centrů. Po utkání se dočkal chvály od trenéra Holoubka. „Je to nadstandardní hráč a ukázal, že bude velkou posilou,“ uvedl kouč Letenských.

Jeden z nejvýraznějších hráčů Letenského výběru proti Teplicím. Ohromně silný na míči, neprohrával osobní souboje, zapojoval se do kombinace a vše korunoval, když otevřel skóre zápasu. Pokud si svoji výkonnost udrží, bude patřit do základní sestavy Sparty. „S Timym to bude o tom, jak bude pracovat a jak bude prospěšný pro tým. Pokud bude pokračovat v tomto režimů, zůstane v kádru,“ řekl na jeho adresu Holoubek.

Marko Alvir

Marko Alvir v akci proti Viktorii Žižkov • Foto Michal Beránek (Sport)

Ve velmi dobrém světle se naopak ukázal střední záložník z Chorvatska. S míčem si evidentně rozumí, několikrát vyslal spoluhráče do útoku krásnou kolmou přihrávkou. Podle všeho má velké sebevědomí a nebojí se hrát. „Chtěl něco ukázat divákům. Na umělce to není o tom, že by to měl tahat, ale určitě tam dobré věci měl,“ pochvaloval si jeho výkon Šilhavý. Diváci chorvatského šikulu několikrát odměnili potleskem. Má potencionál být rozdílovým hráčem.