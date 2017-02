Ujelo jim jedno kolo, pak druhé! Hradec na dálnici vyvázl z hrozivé nehody

Cesta z Umagu probíhala bez komplikací, všichni se těšili domů. V klídku si hověli v autobuse, někdo koukal na film, jiný surfoval po internetu. Kdo však zrovna v tu chvíli civěl z okna, naskytl se mu pohled, který mu na několik sekund zastavil cirkulaci krve v žilách.

Zadní kola se zničehonic uvolnila. Jedno profi čelo ve směru jízdy kolem autobusu, po vteřině druhé. Vozidlo s třiceti pasažéry se v šedesátikilometrové rychlosti naklonilo na bok a začalo se stáčet do středu vozovky. Nakonec se po duchapřítomném manévru řidiče zarazilo na pravé straně.

Autobus zůstal stát jen metr od svodidel, za nimi byl hluboký sráz… „Najednou nás předjelo jedno kolo, pak druhé. Zadkem jsme jeli po asfaltu. Pořádně to s námi hodilo. Zastavili jsme a vylezli z autobusu. Když jsme viděli, v jakých místech k tomu došlo, polil nás pot podruhé. Ta stráň byla pokrytá mladými stromky, které by nás jistě neudržely. Zaplaťpánbůh jsme zůstali stát,“ líčí dramatické okamžiky Pilný.

„Kdybychom v tu chvíli jeli stokilometrovou rychlostí, tak se nyní spolu nebavíme. Navíc kola se odrazila od nějakého betonového mantinelu a skončila několik stovek metrů od nás. Jakmile by přeletěla do protisměru, došlo by zřejmě k vážnému neštěstí.“

Nehoda se stala na rakouské dálnici zhruba sto kilometrů od Vídně. Řidiči zavěsili kola zpět na dva šrouby a za asistence policie dojel autobus krokem na nedalekou benzinovou stanici. „Dvě hodiny jsme trčeli na dálnici, dalších pět pak na benzince, kam si pro nás z Hradce přijel náhradní autobus. Původně jsme z Chorvatska měli dorazit v jedenáct hodin večer, takhle jsme domů přijeli druhý den v šest ráno,“ říká Pilný. Na cestě strávili dohromady sedmnáct hodin.

„Votroci“ vyrazili do Chorvatska jako jediný tým z české ligy, původně uvažovali o soustředění v Turecku, kam však vzhledem k nepřehledné bezpečnostní situaci neodjeli. Pro Umag se rozhodli i kvůli nepříliš nafouklému rozpočtu, na Španělsko nebo Portugalsko v klubu nemají peníze.

Hradec vstoupí do jarní části nedělním zápasem s Duklou, do té doby už ošklivou zkušenost z hlavy odstraní. „Všechno zlé máme za sebou, teď už se soustředíme na těžký úvod soutěže,“ tvrdí kouč dvanáctého celku ePojisteni.cz ligy.