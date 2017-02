Místo ligy juniorka Sparty. Může mi to ovlivnit kariéru, štve Nového

Je psychicky zdeptaný. Není divu. Šlendrián klubů mu zabrzdil kariéru, místo jarního hostování v prvoligové Jihlavě, kde se s ním počítalo do základu, se bude Martin Nový (23) hlásit na tréninku sparťanské juniorky. „Je to špatný,“ hlesl obránce v rozhovoru pro iSport.cz. Na Vysočině si dnes sbalí věci a týmu bude fandit jen na dálku.

Jak snášíte, že nemůžete hrát za Jihlavu, kde jste si v zimní přípravě vybojoval místo v základní sestavě?

„Prožívám to hodně špatně. Nic dobrého mi to nepřinese. Může to dost ovlivnit celou moji kariéru, zabrzdit ji. Fakt nevím, co bude.“

Jiné řešení než váš návrat do Sparty vlastně ani není...

„Asi máte pravdu. Co jsem slyšel pana Požára (manažera a hlavního trenéra Sparty), tak mám jít do juniorky. To je špatný... Do Jablonce se určitě nevrátím, ten moje hostování po podzimu ukončil. A ani Vlašim není reálná.“

Prý jste se celou věc dozvěděl až v pátek, tedy den před utkáním na Slavii, od jednoho jihlavského spoluhráče. Je to tak?

„Bohužel ano. Pak jsem jel na stadion a všichni už se o tom bavili. Možná jsem byl poslední, kdo se o tom dozvěděl. Vůbec jsem netušil, že něco takového může nastat. Ani můj manažer o tom nevěděl. Byl jsem připravený na zápas, měl jsem být v základu. Během pátečního tréninku už jsem ale byl mimo sestavu. O víkendu jsem byl ještě s klukama na Slavii. Nechtěl jsem se balit, ještě se kolem toho dělaly nějaké kroky. Byla asi půlprocentní šance.“

Ta už je pryč...

„Nejspíš jo. Už je to jasný. Dnes máme volno a zítra si pojedu do Jihlavy pro věci. Bydlel jsem v bytě se spoluhráčem Petrem Hronkem, tak tam bude sám. Je to škoda, v klubu se mi líbilo. Spoluhráči mě asi trošku litovali. Věřím, že celá věc nebude mít na tým větší vliv a zachrání se.“

Koho viníte?

„Já ani nevím. Přijde mi, že jeden hází vinu na druhého. S nikým ze Sparty v kontaktu nejsem. Každý má asi díl viny. A podepsalo se to na mně. Přítelkyně z toho byla vykulená. A rodiče samozřejmě taky.“